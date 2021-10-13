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Жизнь

«Призрак»: неизвестный сигнал из центра галактики поймали астрономы

Странный сигнал из центра Млечного Пути зафиксировали астрономы.

Пришелец. НЛО
Пришелец. НЛО
СС0

Они назвали его «Призраком» и дали обозначение ASKAP J173608.2−321635, пишет cnet.com.

Астрофизик Тару Мерфи отмечает, что с апреля 2019 года по август 2020 года этот сигнал успели заметит 13 раз.

Сигнал мог быть послан неизвестным объектом со странным поведением.

Поляризация

Он обладает высоким уровнем поляризации — его свет колеблется в одном направлении, однако этот «путь» со временем начинает вращаться, добавил другой специалист Цзитенг Ван, пишет «Росбалт».

Гуманоиды?

Однако подтверждений того, что сигнал был послан пришельцами, нет.

Между тем вместе с сигналом был также замечен необычный объект, который менял свою яркость и время от времени исчезал.

Вселенная. Космос.
Вселенная. Космос.
СС0

Разведка

Между тем американская разведка объяснила, почему считает НЛО угрозой нацбезопасности.

В первую очередь существует риск, что НЛО будут загромождать воздушное пространство и мешать летчикам, сказано в отчете.

«Неопознанные воздушные явления также могут представлять вызов в области национальной безопасности, если они являются платформами сбора информации иностранных противников или же если есть свидетельства, что потенциально противник разработал прорывную или революционную технологию», — отмечается в документе.

Нацразведка сообщает о 144 случаях предполагаемого НЛО, которые специалистам не удалось объяснить.

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