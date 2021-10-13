«Призрак»: неизвестный сигнал из центра галактики поймали астрономы

Они назвали его «Призраком» и дали обозначение ASKAP J173608.2−321635, пишет cnet.com.
Астрофизик Тару Мерфи отмечает, что с апреля 2019 года по август 2020 года этот сигнал успели заметит 13 раз.
Сигнал мог быть послан неизвестным объектом со странным поведением.
Поляризация
Он обладает высоким уровнем поляризации — его свет колеблется в одном направлении, однако этот «путь» со временем начинает вращаться, добавил другой специалист Цзитенг Ван, пишет «Росбалт».
Гуманоиды?
Однако подтверждений того, что сигнал был послан пришельцами, нет.
Между тем вместе с сигналом был также замечен необычный объект, который менял свою яркость и время от времени исчезал.
Разведка
Между тем американская разведка объяснила, почему считает НЛО угрозой нацбезопасности.
В первую очередь существует риск, что НЛО будут загромождать воздушное пространство и мешать летчикам, сказано в отчете.
«Неопознанные воздушные явления также могут представлять вызов в области национальной безопасности, если они являются платформами сбора информации иностранных противников или же если есть свидетельства, что потенциально противник разработал прорывную или революционную технологию», — отмечается в документе.
Нацразведка сообщает о 144 случаях предполагаемого НЛО, которые специалистам не удалось объяснить.