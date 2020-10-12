Захарова назвала одну из главных задач внешней политики России

Захарова в эфире телеканала «Россия — 1» подчеркнула, что одна из главных задач — это гармонизация международных отношений.
«Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит», — отметила она.
По словам Захаровой, Россия «выстраивает такой базис международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития».
Также она подчеркнула, что в этом «состоит одна из задач нашей внешней политики и вообще целей нашего государства, которое присутствует на международной арене».
Ранее очередная шутка Захаровой вызвала международный скандал — прокомментировала фото с переговоров президентов Сербии и США.