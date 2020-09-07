Очередная «шутка юмора» представителя МИД России вызвала международный скандал

Представитель российского МИД Мария Захарова разместила в Facebook пост комментирующий фото с переговоров Вучича с Трампом.

Захарова сочла стул сербского лидера поставленным как на допросе и предложила Вучичу сесть в позе Шэрон Стоун в знаменитой сцене из «Основного инстинкта»: «Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте».

Пост Захаровой моментально вызывал негативную реакцию со стороны министра обороны Сербии Александра Вулина. «За Вучичем стоят дела, а за Захаровой — злость, за которую ей будет стыдно».

Затем высказался и сам сербский лидер Александр Вучич.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова. Проявленный ею примитивизм и пошлость говорят о ней и тех, кто это опубликовал. Пусть разбираются, я не буду ей отвечать», — отметил Вучич.

Вскоре Захарова отредактировала пост и заявила, что ее не так поняли, пишет polit.ru.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны „исключительных“. Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — написала Захарова.

Переговоры с Вучичем уже провел глава российского МИД Сергей Лавров. Внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное сообщение о том, что в ходе разговора Лаврова и Вучича «с обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран».

Ранее Захарова обвинила США в том, что они «положили ноги на стол» мировой политики.

А также пошутила о пропавших с украинских кораблей унитазах.

«Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?» — заявила Мария Захарова.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о скором выходе двух песен, для которых она написала тексты. Ранее Захарова призналась, что является автором слов песни «До предела» Максима Фадеева и певицы Валерии. Она также написала песню «За тебя, любимый», которую исполнила Зара.