Захарова пошутила о пропавших с украинских кораблей унитазах

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, иронично ответила на заявления украинской стороны о пропаже унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву. Об этом сообщает RT.

«Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?» — заявила Мария Захарова.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с кораблей, которые Россия задержала в в Керченском проливе, пропало оборудование — в том числе унитазы, розетки и плафоны.

Россия передала Украине все три задержанных после провокации в Керченском проливе корабля 8 ноября. Судна были вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы. Их передали Киеву после необходимых следственных действий.

Впоследствии пропажа унитазов не подтвердилась. ФСБ опубликовала видео, на котором видно, что всё оборудование стоит на своих местах.

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. Как рассказали силовики, военные корабли из Украины «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке. При этом украинская сторона утверждает, что оповещала о маневрах.