Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
149

Захарова ответила на угрозы Лукашенко отказаться от союзничества с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы Александра Лукашенко о возможном разрыве союзнических отношений с Белоруссией. «Белоруссия — наш надежный союзник, партнер. Стремление России к расширению стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению», — подчеркнула Захарова в ходе общения с журналистами.

Владимир Путин и Мария Захарова.
Владимир Путин и Мария Захарова.
kremlin.ru

Этот курс закреплен в концепции внешней политики России, напомнила представитель МИДа. «Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще многое можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа», — цитируют Захарову «Известия».

По конкретным вопросам, которые обозначил Лукашенко, ведется обсуждение по линии профильных ведомств. Оно в частности затрагивает темы поставок сельхозпродукции, налогового маневра и автомобильных перевозок, рассказала Захарова.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Россия может потерять его страну как союзника в случае, если стороны не договорятся относительно компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере, намеченного на 2019−2024 годы. Минск оценивает свои потери суммарно за шесть последующих лет в сумму до 11 миллиардов долларов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость