Захарова ответила на угрозы Лукашенко отказаться от союзничества с Россией

Этот курс закреплен в концепции внешней политики России, напомнила представитель МИДа. «Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще многое можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа», — цитируют Захарову «Известия».
По конкретным вопросам, которые обозначил Лукашенко, ведется обсуждение по линии профильных ведомств. Оно в частности затрагивает темы поставок сельхозпродукции, налогового маневра и автомобильных перевозок, рассказала Захарова.
Ранее президент Белоруссии заявил, что Россия может потерять его страну как союзника в случае, если стороны не договорятся относительно компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере, намеченного на 2019−2024 годы. Минск оценивает свои потери суммарно за шесть последующих лет в сумму до 11 миллиардов долларов.