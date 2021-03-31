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Политика

Закон о президентских сроках одобрил Совет Федерации

В Совете Федерации одобрили закон, который позволяет действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Несколько положений правовой нормы разработаны во исполнение поправок к Конституции РФ, одобренных летом прошлого года.

Так, закон устанавливает, что ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Соответственно, нынешний российский лидер Владимир Путин может баллотироваться вновь.

Кроме того, правовой нормой установлено, что главой государства может быть человек не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства, пишет News.ru. <Эта норма не касается граждан РФ, которые ранее имели гражданство государств, которое принято в России в соответствии с федеральным законом.>

Новые нормы также позволяют избирательным комиссиям по согласованию с ЦИК сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более 10 кандидатов или списков кандидатов.

Избирательные комиссии смогут увеличить количество переносных ящиков, которые могут быть дополнительно использованы при голосовании вне помещений.

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