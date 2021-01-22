Закон об озеленении. Районы Алтайского края не знают, что сажать вместо срубленных деревьев

В Алтайском крае действует закон о компенсационном озеленении — нужно высаживать деревья и кустарники взамен срубленных. В краевом парламенте обсудили, как на практике работает закон и оказалось, что к нему есть вопросы. Об этом сообщила пресс-служба АКЗС.

В комитет по аграрной политике и природопользованию АКЗС поступили обращения с просьбой внести поправки в закон, сообщил председатель комитета Сергей Серов.

К примеру, в документе зафиксировано, что компенсационные зеленые насаждения должны быть равноценны поврежденным или уничтоженным по видовому составу.

Глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер рассказала, что в муниципалитетах не всегда есть специалисты в области озеленения. По ее словам, нужны методические рекомендации о том, какие виды деревьев и кустарников предпочтительнее высаживать в каждой из семи климатических зон Алтайского края.

Такие рекомендации нашлись, даже несмотря на то, что они 1981 года.

Директор института биологии и биотехнологии АлтГУ Марина Силантьева рассказала о книге выдающегося алтайского и российского дендролога Зинаиды Лучник «Ассортимент декоративных деревьев и кустарников для природных зон Алтайского края».

Именно этой книгой и посоветовали пользоваться при выборе видов деревьев. Рекомендации не устарели, добавила специалист.

Озеленение сквера на улице Ускова в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Еще одной темой для обсуждения стали случаи, когда вред, причиненный вырубкой, не подлежит возмещению. Есть перечень таких случаев. В него входят санитарные рубки и реконструкция зеленых насаждений, восстановление по заключению органов санитарно-эпидемиологического надзора, ураганы и другие разрушительные явления природы.

Этот список сформировали в 2003 году. Представители администрации Барнаула предложили актуализировать его, добавив, например, снос дерева или кустарника, затеняющий дорожный знак, и ряд других позиций.

Участники совещания отметили, что некоторые из предлагаемых барнаульскими чиновниками изменений имеют неоднозначное толкование, и их можно использовать для вырубки, а не для защиты зелени.

Чиновники согласились конкретизировать положения и повторно вынести на обсуждение.

Ранее сообщалось, что общественность одобрила проект правил благоустройства Барнаула, обсудив и компенсационное озеленение.