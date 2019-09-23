Галина Буевич считает, что главу Барнаула должны выбирать только депутаты

26 сентября депутаты Алтайского Заксобрания по инициативе партии «Справедливая Россия» рассмотрят вопрос о возвращении прямых выборов мэра Барнаула. Об этом сообщила 23 сентября журналистам Галина Буевич, председатель Барнаульской городской думы.

Хотя вопрос всенародных выборов мэра Барнаула еще находится в стадии рассмотрения на краевом уровне, Галина Буевич полагает, что возврат к этой модели нецелесообразен. Она подчеркнула, что затраты на всенародные выборы будут очень большими, хотя в выборах, как показывают последние явки, будет участвовать небольшое количество горожан.

Опять же, отметила Галина Буевич, ни депутаты краевого законодательного собрания, ни общественность не обращались к депутатам Барнаульской гордумы с запросом об изменении существующего регламента.

Галина Буевич,

председатель Барнаульской гордумы:

Требуется много времени, чтобы принять такой законопроект — надо внести изменения в устав, провести общественные слушания. Мы потратим несколько месяцев на избрание. В итоге главу города мы получим только осенью 2020 года.

При существующем законодательном порядке, когда глава города избирается по конкурсу депутатами гордумы, он сможет приступить к исполнению своих прямых обязанностей в начале следующего года. Примерно в феврале.

Администрация Барнаула. altapress.ru

Галина Буевич,

председатель Барнаульской гордумы:

Мы же понимаем, что даже небольшая организация или предприятие, которые находится без руководителя длительное время, могут потерять эффективность. Что тогда говорить о крупном региональном центре? Сегодня каждый барнаулец хочет, чтобы жизнь в городе была комфортной. Поэтому мы абсолютно уверены, что необходимо избрать главу города как можно быстрее, по имеющимся процедурам.

Каждый из претендентов на участие в конкурсе на должность главы города должен до конца года предоставить свои программы развития, которую рассмотрит специальная комиссия.

Напомним, что 15 августа мэр Сергей Дугин ушел в отставку. Сейчас обязанности градоначальника временно исполняет первый заместитель главы города Вячеслав Франк.