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Жизнь

Сергей Дугин прокомментировал свое решение об отставке

Глава Барнаула Сергей Дугин намерен трудиться на благо Алтайского края и Барнаула и после ухода с поста мэра. Его слова опубликовал сайт администрации города.

Сергей Дугин
Сергей Дугин
Официальный сайт Барнаула

Сергей Дугин,
глава Барнаула:

Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с губернатором Виктором Петровичем Томенко неоднократно эту тему обсуждали. Главой региона были поставлены задачи перед городом, которые необходимо выполнить.

Сегодня в городе в стадии завершения подготовка к отопительному сезону. Уверен, что муниципалитет получит паспорт готовности к зиме. Идет реализация национальных и федеральных проектов, городских программ. Интенсивно идет работа по приемке учебных заведений к новому учебному году. Нет сомнений, что задачи, поставленные губернатором, будут выполнены.

В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и города Барнаула.

Напомним, заявление об уходе по собственному желанию Сергей Дугин написал 15 августа. Оно зарегистрировано в Барнаульской городской Думе.

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