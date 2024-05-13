Закрытый режим: что такое Совет безопасности России, который возглавляет Путин

Сейчас он будет курировать и свое бывшее ведомство (Минобороны), и весь силовой блок в стране.
Создание
Совбез РФ был создан в 1992 году. После референдума 2020 года, в обновленной Конституции официально была закреплена его роль как структуры, созданной для помощи президенту по вопросам национальных интересов и безопасности личности, общества и государства.
Структура и члены Совбеза
Президент РФ Владимир Путин лично возглавляет Совбез. Единственным заместителем является Дмитрий Медведев.
Секретарь Совбеза готовит заседания и курирует выполнение решений. Эту должность занимал Николай Патрушев.
Члены Совбеза — спикеры Совета федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава кабмина Михаил Мишустин и члены кабинета министров, полпреды, руководители всех силовых ведомств, включая Генпрокуратуру и Следственный комитет. Также члены Совбеза — мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Заседания
Путин проводит заседания Совбеза по пятницам и в закрытом режиме.
Генштаб
Начальником Генштаба останется 68-летний генерал армии Валерий Герасимов.
В силовом блоке посты сохранили:
- Министр иностранных дел — Сергей Лавров;
- Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;
- Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков;
- Министр юстиции — Константин Чуйченко;
- Директор Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;
- Директор Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;
- Директор Росгвардии — Виктор Золотов;
- Директор Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев.
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