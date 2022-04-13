«Заложник в неизвестном месте». Жена Медведчука записала видеообращения к Зеленскому и Эрдогану

Накануне президент Украины Владимир Зеленский показал фотографии с изможденным Медведчуком и предложил обменять главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на украинских военнопленных. Кроме того, 12 апреля президент опубликовал мем — на фото Медведчук в наручниках и подпись: «С днем космонавтики».

Зеленский сообщил, что Медведчука накануне задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По другой версии, политика выкрали и удерживают без законных оснований.

Оксана Марченко записала видеообращения к Зеленскому и президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану. От первого она потребовала отпустить мужа, а второго попросила использовать личный авторитет для «давления» на Зеленского.

«Многоуважаемый Эрдоган. Мой муж был задержан по личному указанию Зеленского и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника. Все что происходит с моим мужем полностью противоречит законам Украины и нормам международного права. Насильственное удерживание моего мужа я считаю проявлением терроризма. Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука», — сказала Марченко.

В обращении к Зеленскому жена Медведчука напомнила, что ее супруг не нарушал никаких законов, более того, президент и сам об этом прекрасно знает.

«Прошу предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, и вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа», — сказала Марченко.

Напомним, Медведчук — кум президента России Владимира Путина, который приходится крестным отцом дочери украинского политика. На Украине ему предъявили ряд обвинений, в том числе «за госизмену» — за это грозит пожизненное заключение.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале задержание главного политического оппонента Зеленского.

«Отдельные уродцы, именующие себя „украинскими властями“, сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, „быстро и справедливо“ осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Медведев.

Медведчук находился под домашним арестом с 13 мая 2021 года. В феврале 2022 МВД Украины сообщило о бегстве Медведчука из-под домашнего ареста. В марте суд арестовал его заочно. Вероятно, украинские силовики в течение месяца удерживают политика.