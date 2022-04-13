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Политика

Зеленский предложил обменять «кума Путина» на украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских военнопленных, сообщает «Коммерсант».

Встреча Владимира Путина, Виктора Медведчука, Марианны Волошиной и Екатерины Корнелюк.
Встреча Владимира Путина, Виктора Медведчука, Марианны Волошиной и Екатерины Корнелюк.
kremlin.ru

Напомним, Медведчук — кум президента России Владимира Путина, который приходится крестным отцом дочери украинского политика.

Зеленский сообщил, что Медведчука накануне задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

«Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность», — сказал Зеленский.

На Украине Медведчуку предъявили ряд обвинений, в том числе «за госизмену» — за это ему грозит пожизненное заключение.

Политик находился под домашним арестом с 13 мая 2021 года. В феврале 2022 МВД Украины сообщило о бегстве Медведчука из-под домашнего ареста. В марте суд арестовал его заочно.

По некоторым данным, украинские силовики в марте тайно выкрали Медведчука из-под домашнего ареста и удерживали его в течение месяца.

Кстати, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе.

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