Зеленский предложил обменять «кума Путина» на украинских пленных

Напомним, Медведчук — кум президента России Владимира Путина, который приходится крестным отцом дочери украинского политика.

Зеленский сообщил, что Медведчука накануне задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

«Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность», — сказал Зеленский.