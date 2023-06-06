Замглавы алтайского минздрава написал заявление об увольнении

Сергей Насонов отвечал за организацию мероприятий по реализации государственных программ в сфере здравоохранения, диспансеризации взрослого населения.
Кроме того он отвечал за работу отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, отдела лицензирования, юридического отдела, отдела программного обеспечения и защиты информации, сектора информационно-документационного обеспечения.
На данный момент у руководителя регионального министерства Дмитрия Попова остается только один заместитель - Наталья Белоцкая.
Ранее члена крайизбиркома с правом решающего голоса Виталия Замаруева освободили от обязанностей на Алтае.