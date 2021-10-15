Замглавы Бийска ровно год продержался в кресле наблюдателя за сферой ЖКХ

Напомним, на должность замглавы Лебедев пришел в октябре 2020 года, заменив ушедшего Олега Гузеева.

Таким образом, заместитель ровно год приглядывал за жилищно-коммунальным хозяйством в городе.

«Лебедев еще какое-то время проработает на своей должности. Его уход может быть связан с выходом на пенсию», — отмечает издание.

В администрации пока не сообщают, кто займет освободившееся кресло.

Примечательно, что прежний замглавы Гузеев также не очень долго занимал пост — чуть больше двух лет.

Предполагали, что отставка Гузеева стала последствием неудач наукограда в проекте «Городская среда».

Ранее новым главой Бийского района стал экс-директор интерната для престарелых и инвалидов