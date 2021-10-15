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Политика

Замглавы Бийска ровно год продержался в кресле наблюдателя за сферой ЖКХ

Мэрию Бийск покидает заместитель главы города по вопросам ЖКХ Александр Лебедев, сообщает «Бийский рабочий».

Виды Бийска. Администрация.
Виды Бийска. Администрация.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Напомним, на должность замглавы Лебедев пришел в октябре 2020 года, заменив ушедшего Олега Гузеева.

Таким образом, заместитель ровно год приглядывал за жилищно-коммунальным хозяйством в городе.

«Лебедев еще какое-то время проработает на своей должности. Его уход может быть связан с выходом на пенсию», — отмечает издание.

В администрации пока не сообщают, кто займет освободившееся кресло.

Примечательно, что прежний замглавы Гузеев также не очень долго занимал пост — чуть больше двух лет.

Предполагали, что отставка Гузеева стала последствием неудач наукограда в проекте «Городская среда».

Ранее новым главой Бийского района стал экс-директор интерната для престарелых и инвалидов

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