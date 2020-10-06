5 октября был последний рабочий день Гузеева в мэрии. Источник не исключает, что его увольнение стало последствием неудач наукограда в проекте «Городская среда».
В кресле заместителя главы Бийска Олег Гузеев пробыл чуть больше двух лет. Кто будет на его месте — пока не сообщается.
В то же время, обязанности мэра возложили на первого заместителя главы Ирину Ломоносову.
В администрации подтвердили, что Александр Студеникин заболел коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию.
Также на удаленку собирается и вся остальная администрация.
Переход на дистанционный режим начали подготавливать еще до того, как стало известно о болезни Студеникина, отметили в мэрии.
Ранее сообщалось, что у сотрудника министерства спорта Алтайского края обнаружили коронавирус и часть работников ведомства перешла на работу из дома.
Также «закрылась» администрация Каменского района.
Губернатор края Виктор Томенко находится в больнице. Его обязанности временно исполняет Виталий Снесарь.