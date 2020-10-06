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Политика

Мэр алтайского города ушел на удаленку, а его зам — в отставку

Замглавы Бийска Олег Гузеев подал в отставку, сообщил «Бийский рабочий». Чиновник курировал сферу энергетики, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства.

Виды Бийска. Администрация.
Виды Бийска. Администрация.
Анна Зайкова, altapress.ru.

5 октября был последний рабочий день Гузеева в мэрии. Источник не исключает, что его увольнение стало последствием неудач наукограда в проекте «Городская среда».

В кресле заместителя главы Бийска Олег Гузеев пробыл чуть больше двух лет. Кто будет на его месте — пока не сообщается.

Олег Гузеев.
Олег Гузеев.
Скриншот видео Бийское телевидение

В то же время, обязанности мэра возложили на первого заместителя главы Ирину Ломоносову.

В администрации подтвердили, что Александр Студеникин заболел коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию.

Также на удаленку собирается и вся остальная администрация.

Переход на дистанционный режим начали подготавливать еще до того, как стало известно о болезни Студеникина, отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что у сотрудника министерства спорта Алтайского края обнаружили коронавирус и часть работников ведомства перешла на работу из дома.

Также «закрылась» администрация Каменского района.

Губернатор края Виктор Томенко находится в больнице. Его обязанности временно исполняет Виталий Снесарь.

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