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Жизнь

Администрацию района в Алтайском крае закрыли из-за коронавируса

Среди сотрудников администрации Каменского района нашли заболевших коронавирусом. Доступ в здание закрыли со 2 октября, говорится на сайте района.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Такое решение принял исполняющий обязанности главы Каменского района Сергей Умяров на основании указа губернатора Алтайского края.

Жителям рекомендуют обращаться по телефонам, почте или направлять сообщения и заявления в электронном виде, в том числе через Госуслуги.

«Прием обращений и заявлений осуществляется в письменном виде в тамбуре здания, место подготовлено, есть все необходимое для написания заявления, а также ящик для приема обращений», — отметили в администрации и извинились за неудобства.

По последним данным оперштаба, в Камне-на-Оби за сутки выявили одного заболевшего коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе заболело 120 человек, в районе — 29.

Ранее в Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

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