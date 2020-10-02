Администрацию района в Алтайском крае закрыли из-за коронавируса

Среди сотрудников администрации Каменского района нашли заболевших коронавирусом. Доступ в здание закрыли со 2 октября, говорится на сайте района.

Такое решение принял исполняющий обязанности главы Каменского района Сергей Умяров на основании указа губернатора Алтайского края.

Жителям рекомендуют обращаться по телефонам, почте или направлять сообщения и заявления в электронном виде, в том числе через Госуслуги.

«Прием обращений и заявлений осуществляется в письменном виде в тамбуре здания, место подготовлено, есть все необходимое для написания заявления, а также ящик для приема обращений», — отметили в администрации и извинились за неудобства.

По последним данным оперштаба, в Камне-на-Оби за сутки выявили одного заболевшего коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе заболело 120 человек, в районе — 29.

Ранее в Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы.