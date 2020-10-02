Коронавирус пробрался в министерство спорта Алтайского края

У сотрудника министерства спорта Алтайского края обнаружили коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Две трети всех работников ведомства перевели на дистанционный режим работы, сообщили в пресс-службе губернатора.

Уточняется, что положительный тест только одного из сотрудников.

Ранее от источников altapress.ru стало известно, что часть работников мэрии Барнаула перешла на «удаленку».

Кроме того, в Алтайском крае всем организациям, где это возможно, рекомендовали перевести своих работников на дистанционку из-за ухудшения эпидобстановки.

28 сентября стало известно, что губернатора, председателя правительства края Виктора Томенко госпитализировали. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.

1 октября в Алтайском крае за сутки выявили 101 человека с положительным результатом тестирования на COVID-19. Такого не было с начала августа.