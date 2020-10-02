Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 октября 7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Коронавирус пробрался в министерство спорта Алтайского края

У сотрудника министерства спорта Алтайского края обнаружили коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Две трети всех работников ведомства перевели на дистанционный режим работы, сообщили в пресс-службе губернатора.

Уточняется, что положительный тест только одного из сотрудников.

Ранее от источников altapress.ru стало известно, что часть работников мэрии Барнаула перешла на «удаленку».

Кроме того, в Алтайском крае всем организациям, где это возможно, рекомендовали перевести своих работников на дистанционку из-за ухудшения эпидобстановки.

28 сентября стало известно, что губернатора, председателя правительства края Виктора Томенко госпитализировали. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.

1 октября в Алтайском крае за сутки выявили 101 человека с положительным результатом тестирования на COVID-19. Такого не было с начала августа.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость