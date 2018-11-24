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Политика
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Зампред правительства объяснил, почему на Алтае выходят из строя теплотрассы и рвутся водопроводы

Ряд крупных аварий в сфере ЖКХ Алтайского края, которые в последнее время происходят с пугающей частотой, не связано с плохой подготовкой коммунальщиков к зиме. Главная причина здесь в продолжительном недофинансировании системы, полагает Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства региона, отвечающий за гражданскую оборону и чрезвычайные ситуации.

Игорь Степаненко
Игорь Степаненко
Анна Зайкова

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Вести-Алтай» 24 ноября.

Игорь Степаненко,
заместитель председателя правительства Алтайского края:

Я все-таки полагаю, что каждый человек на своем месте старается все сделать максимально, чтобы добросовестно подготовится к отопительному сезону. Дело в том, что данная ситуация формировалась годами. И связана она в большей степени с недофинансированием тех подразделений жизнеобеспечения. Это мы сегодня наблюдаем. Все это не возникло сиюминутно.

По словам Степаненко, предстоит пересмотреть программы развития коммунального хозяйства. Для решения данных вопросов могут потребоваться годы.

Напомним, буквально на днях стало известно, что в Змеиногорске произошла крупная коммунальная авария, в результате которой 2 тысячи домов остались без водоснабжения и еще 250 — без тепла.

24 ноября власти отчитались, что полностью проблема решена, однако жители города заявляют обратное.

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