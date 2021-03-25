Запрет энергетиков, доступность патентов и первый округ. Что изменили в законодательстве депутаты Алтайского края

25 марта в Алтайском краевом Заксобрании прошла 52-ая очередная сессия депутатов. Какие законопроекты рассмотрели и приняли парламентарии — в репортаже altapress.ru.

Сессия состоялась в очном формате с присутствием губернатора края Виктора Томенко, приглашенных членов регионального правительства края, омбудсменов и других.

Первый округ

Одним из главных вопросов в повестке сессии стало принятие в окончательной редакции законопроекта о создании первого в крае муниципального округа в Залесовском районе.

В первом чтении законопроект приняли на сессии 26 февраля, после чего депутаты продолжили обсуждение и доработку документа.

Представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань назвала принятие данного закона стартом «новой страницы в развитии» муниципальных образований края.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань. Анна Зайкова

Напомним, что инициаторами создания муниципального округа выступили районные власти. Как отметил председатель АКЗС Александра Романенко, впервые в его практике вопрос вносится высшим должностным лицом края совместно с райсоветом.

При этом власти подчеркивают, что о постановке процесса образования новых муниципальных округов на поток речи не идет.

«Инициатива должна идти непосредственно от территорий. Мерить всех одной линейкой — совершенно неправильно. Если назрели соответствующие условия, которые желают изменить прежде всего люди, то только тогда мы будем рассматривать эти вопросы, но осторожно и вдумчиво», — добавил Романенко.

Подчеркнем, что Залесовский район перейдет на новую модель управления с 1 января 2022 года.

Доступность патентов

Законодатели приняли некоторые изменения в закон о патентной системе. В частности, как рассказал начальник краевого управления по развитию Александр Евстигнеев, расширились категории получателей налогового патента.

Например, такое право получили индивидуальные предприниматели в области междугородных пассажироперевозок.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Александр Евстигнеев. Анна Зайкова

Изменение коснулось и тех предпринимателей, которые занимаются грузоперевозкой. Стоимость патента будет единой с учетом максимально допустимого веса груза, который можно перевозить по дорогам — 44 тонны, объяснил председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Устинов.

Ранее владельцы автомобилей грузоподъемностью 60 тонн переплачивали за патент.

В сфере розничной торговли решено рассчитывать стоимость патентов на 1 кв. м площади торгового зала, что особенно актуально и выгодно для небольших магазинов в сельской местности.

К депутатам и бизнес-омбудсмену края Андрею Осипову поступало много обращений по поводу патентной системы, на основе которых профильные ведомства и депутатский корпус разрабатывали данные поправки.

«Мы обещали, что по итогам первого квартала будем возвращаться к этому законопроекту. Мы однозначно будем дальше слушать предпринимательское сообщество и органы местного самоуправления, чтобы корректировать живое и динамичное законодательство в этой сфере», — добавил Александр Романенко.

Запрет энергетиков

В первом чтении парламентарии приняли законопроект об ограничении розничной продажи безалкогольных энергетиков и бытовых зажигалок детям и подросткам.

Глава комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев рассказал коллегам, что основными тонизирующими компонентами в энергетиках являются кофеин синтетического происхождения, природные биологически активные вещества и витамины.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Александр Лазарев. Анна Зайкова

Обычно содержание кофеина в банке энергетика превышает допустимый для человека суточный объем, поэтому избыточное потребление особенно для молодого поколения должно быть ограничено, считает Лазарев.

Важность этого закона отметила глава фракции КПРФ Мария Прусакова. Она общалась с учителями, которые подтвердили, что подростки, которые злоупотребляют энергетиками, начинают неадекватно вести себя в школе — позволяют себе хамство и грубость.

Единоросс Вадим Смагин, возглавляющий Бочкаревский пивоваренный завод, выступил от лица производителей таких напитков. По его словам, ни в России, ни за рубежом нет ни одного заключения о вреде энергетиков.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Вадим Смагин. Анна Зайкова

«Мы, как производители, можем пригласить любого и рассказать, как и из чего они производятся. Выпуск безалкогольных тонизирующих напитков четко контролируется и регламентируется, проходит экспертизы», — прокомментировал Смагин и призвал коллег более обоснованно подойти к вопросу.

Руководитель единороссов в АКЗС Сергей Приб предложил созвать расширенную рабочую группу для принятия «сбалансированного» решения.

«Позиции у всех депутатов однозначные — детям и родителям нужно рекомендовать ограничить употребление этих опасных для здоровья напитков. Но запрещать ли продажу или ограничиться разъяснениями — здесь мнения разделились. Мы еще раз обратимся к родителям и педагогам, общественности и Молодежному парламенту. Важно принять законопроект, который работал бы в части сохранения здоровья несовершеннолетних, но и не ограничивал права», — прокомментировал спикер парламента Александр Романенко.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Сергей Приб. Анна Зайкова

В итоге законопроект приняли в первом чтении, условившись продолжить над ним работу.

Отчеты за год пандемии

Отчет о проделанной работы за 2020 год депутатам представил уполномоченный по правам человека в Алтайском края Борис Ларин. Он обозначил главные проблемы, с которыми к нему обращались жители края в беспрецедентный «пандемийный» год.

«Наряду с традиционными обращениями граждан в области уголовно-процессуального законодательства, ЖКХ и соцобеспечения, мы получали большое количество обращений по вопросам охраны здоровья населения», — отметил Ларин.

Он подробно рассказал, как в прошлом году работал институт уполномоченного, а депутаты задали интересующие их вопросы.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Борис Ларин. Анна Зайкова

Парламентарии единогласно приняли к сведению отчет, отметив большой объем проделанной работы.

Также с отчетом выступили начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян и врио начальника Алтайского ЛУ МВД Вячеслав Басалаев.

Особенно выделяется из представленной информации многократное (около 70%) увеличение числа дистанционных преступлений. В частности, речь идет о мошенниках, которые под видом сотрудников банков похищают деньги со счетов доверчивых граждан.

Увеличение числа таких преступлений фиксируется по всей стране, а их расследование — длительный процесс. В Алтайском крае раскрываемость дистанционных преступлений составляет около 24%.

Начальник ГУ МВД по Алтайском краю Андрей Подолян. пресс-служба АКЗС

Поэтому, по мнению главного полицейского, главная задача — предотвращать такие преступления, вести разъяснительную работу с жителями.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Денис Голобородько отметил, что совместно с МВД и другими органами в регионе будут усиливать имеющиеся механизмы работы по повышению правовой грамотности населения.