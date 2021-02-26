Третьим будет. Вслед за городским округом и муниципальным районом в крае появился муниципальный округ

26 февраля депутаты Алтайского краевого Заксобрания провели 51-ую сессию. Парламентарии в окончательной редакции приняли ряд важных законопроектов, работу над которыми начали еще в прошлом году.

Почти год народные избранники не собирались очно в таком количестве — в зале присутствовало 58 депутатов, а также приглашенные (губернатор края Виктор Томенко, члены правительства, руководители организаций и так далее).

Как отметил председатель АКЗС Александр Романенко, формат сессий наконец возвращается к традиционному, но при «строжайшем соблюдении мер безопасности». Все присутствующие прошли тестирование на ковид — в зал допущены только те, у кого отрицательные тесты. Но как заметили в парламенте, положительных тестов не было ни у одного.

Не только клятва

Законопроект о статусе педагогического работника приняли в первом чтении на прошлой сессии, после чего рабочая группа начала доработку документа. Депутаты, педагоги, представители общественных организаций Алтайского края активно вносили свои предложения.

«Внимание со стороны общественности и СМИ показывает важность этого законопроекта. Ко второму чтению закон дополнился существенным предложением от фракции „Единая Россия“ о бесплатной правовой помощи в вопросах защиты чести и достоинства педагогов», — подчеркнул министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Также законопроект пополнился нормами о премиях лучшим педагогическим работникам за счет средств краевого бюджета.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания. пресс-служба АКЗС.

Скорректировали разработчики и текст клятвы педагога, впервые поступающего на работу в краевую образовательную организацию.

«Закон хороший, но он будет еще лучше, если мы будем правильно его применять», — заключил Александр Романенко.

Кстати, сам Костенко ранее уже принес клятву.

Жилье по сертификатам

Еще один доработанный законопроект депутаты единогласно приняли в окончательной редакции. Речь идет о проекте закона о жилищных сертификатах для детей-сирот.

Разработчики уточнили условия получения жилищного сертификата. Он будет однократно предоставляться лицам из числа детей-сирот по достижении 23 лет, при наличии судебного акта о предоставлении жилого помещения, вступившего в законную силу до 1 января 2019 года (и утвержденного судом мирового соглашения), а также при условии удовлетворительной социальной адаптации получателя сертификата.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания. пресс-служба АКЗС.

«Стоимость жилищного сертификата будет равна цене, которую дает Минстрой для Алтайского края. На первый квартал этого год цена квадратного метра в регионе составляет чуть более 40 тысяч рублей. Соответственно, сертификат равен 1 миллиону 325 тысячам рублей. Цена едина для всей территории края и жилье можно купить также на всей территории», — пояснила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Прием документов стартует с 1 июля. Полученный сертификат нужно будет использовать в течение года.

В 2021 году на приобретение жилья для детей-сирот запланировано 607,6 млн рублей. Примерно 220 млн рублей из этой суммы планируется направить на выплаты по сертификатам (это 166 сертификатов).

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания. пресс-служба АКЗС.

«Понятно, что мы будем отслеживать, как этот закон реализуется. И мы увидим, насколько он эффективный. Но нам не нужно на этом останавливаться. И нужно поработать с федеральным законодательством, чтобы у нас была такая же возможность по отношению и к федеральным деньгам», — считает руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

Многие коллеги-депутаты поддержали предложение по взаимодействию с федеральной властью в решении этого вопроса.

«Мы в числе немногих субъектов России, не дожидаясь решения на федеральном уровне, приняли у себя законопроект по выдаче денежных сертификатов детям-сиротам. Это заметно сдвинет реализацию закона о предоставлении жилья», — уверен Романенко.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания. пресс-служба АКЗС.

+10 млрд рублей

Депутаты единогласным решением сразу в двух чтениях приняли поправки в краевой бюджет на 2021 год и на плановый период до 2023 года.

Суть изменений в том, что в 2020 году доходы (собранные налоги) превысили план на 5,3 млрд рублей. Остальная часть — это неизрасходованные в прошлом году средства.

Основную часть денег распределят на социальную сферу, дорожный фонд, зарплаты бюджетников и так далее. Значительно (на 2 млрд рублей) увеличится краевая инвестиционная программа.

«Складывается двойственное впечатление. То, что мы недорасходовали ресурсы, накладывает непонятный отпечаток. Мы, наверное, нехорошо спланировали бюджет в прошлом году? Надо более ответственно подойти к формированию следующего бюджета», — поделился мнением Александр Лазарев.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания. пресс-служба АКЗС.

Как отметил председатель парламента Александр Романенко, это произошло в том числе и по субъективным причинам.

В коронавирусном 2020 году многие процедуры были затянуты, поэтому не все средства удалось освоить.

В 2021 году таких сбоев быть не должно, уверен председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.

Новация в местном самоуправлении

В конце 2020 года власти Залесовского района предложили объединить все девять сельсоветов района в единый муниципальный округ с административным центром в Залесово. Это нужно в том числе для более эффективного бюджетного управления.

Планируется, что до 1 января 2022 года будет действовать переходный период, за который сформируются органы местного самоуправления и решатся другие оргвопросы.

Уже разработана «дорожная карта», в марте закон рассчитывают принять во втором чтении, отметила представитель краевого правительства в АКЗС Стелла Штань.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания. пресс-служба АКЗС.

Депутат-справедливоросс Владислав Вакаев передал коллегам опасения жителей района. Они якобы беспокоятся, что «пропасть коммуникации между властью и обществом усилится». Основаниями для таких опасений стал «нехороший опыт оптимизации в медицине и укрупнение школ».

«Я понимаю, что любая инновация наталкивается на неприятия. Я бы очень хотел, чтобы эти опасению людей не оправдались. Прошу подумать, как избежать этого, как сделать, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, а увидели улучшения. Через год нужно вернуться в этому вопросу и послушать людей», — Владислав Вакаев.

Глава Залесовского района Александр Пластеев уверяет, что жители поддерживают решение об объединении. В прошлом году местные депутаты проводили опросы граждан, чтобы убедиться в этом.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания. пресс-служба АКЗС.

«Мы берем эту ответственность на себя. Это маленький шаг для нашего района и огромный для всего Алтайского края», — заявил глава муниципалитета.

Единоросс Николай Якушев подтвердил, что еще 10 лет назад жители района говорили о необходимости объединения. Об этом он знает не понаслышке — в Залесовском районе у него живут родственники.

В первом чтении законопроект поддержало большинство депутатов.

Подробнее в этой управленческой революции altapress.ru разбирался ранее.

Следующая сессия планируется на 25 марта. Предварительно она также пройдет в очном режиме.