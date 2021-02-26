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Политика
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Третьим будет. Вслед за городским округом и муниципальным районом в крае появился муниципальный округ

26 февраля депутаты Алтайского краевого Заксобрания провели 51-ую сессию. Парламентарии в окончательной редакции приняли ряд важных законопроектов, работу над которыми начали еще в прошлом году.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
пресс-служба АКЗС.

Почти год народные избранники не собирались очно в таком количестве — в зале присутствовало 58 депутатов, а также приглашенные (губернатор края Виктор Томенко, члены правительства, руководители организаций и так далее).

Как отметил председатель АКЗС Александр Романенко, формат сессий наконец возвращается к традиционному, но при «строжайшем соблюдении мер безопасности». Все присутствующие прошли тестирование на ковид — в зал допущены только те, у кого отрицательные тесты. Но как заметили в парламенте, положительных тестов не было ни у одного.

Не только клятва

Законопроект о статусе педагогического работника приняли в первом чтении на прошлой сессии, после чего рабочая группа начала доработку документа. Депутаты, педагоги, представители общественных организаций Алтайского края активно вносили свои предложения.

«Внимание со стороны общественности и СМИ показывает важность этого законопроекта. Ко второму чтению закон дополнился существенным предложением от фракции „Единая Россия“ о бесплатной правовой помощи в вопросах защиты чести и достоинства педагогов», — подчеркнул министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Также законопроект пополнился нормами о премиях лучшим педагогическим работникам за счет средств краевого бюджета.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
пресс-служба АКЗС.

Скорректировали разработчики и текст клятвы педагога, впервые поступающего на работу в краевую образовательную организацию.

«Закон хороший, но он будет еще лучше, если мы будем правильно его применять», — заключил Александр Романенко.

Кстати, сам Костенко ранее уже принес клятву.

Жилье по сертификатам

Еще один доработанный законопроект депутаты единогласно приняли в окончательной редакции. Речь идет о проекте закона о жилищных сертификатах для детей-сирот.

Разработчики уточнили условия получения жилищного сертификата. Он будет однократно предоставляться лицам из числа детей-сирот по достижении 23 лет, при наличии судебного акта о предоставлении жилого помещения, вступившего в законную силу до 1 января 2019 года (и утвержденного судом мирового соглашения), а также при условии удовлетворительной социальной адаптации получателя сертификата.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
пресс-служба АКЗС.

«Стоимость жилищного сертификата будет равна цене, которую дает Минстрой для Алтайского края. На первый квартал этого год цена квадратного метра в регионе составляет чуть более 40 тысяч рублей. Соответственно, сертификат равен 1 миллиону 325 тысячам рублей. Цена едина для всей территории края и жилье можно купить также на всей территории», — пояснила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Прием документов стартует с 1 июля. Полученный сертификат нужно будет использовать в течение года.

В 2021 году на приобретение жилья для детей-сирот запланировано 607,6 млн рублей. Примерно 220 млн рублей из этой суммы планируется направить на выплаты по сертификатам (это 166 сертификатов).

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
пресс-служба АКЗС.

«Понятно, что мы будем отслеживать, как этот закон реализуется. И мы увидим, насколько он эффективный. Но нам не нужно на этом останавливаться. И нужно поработать с федеральным законодательством, чтобы у нас была такая же возможность по отношению и к федеральным деньгам», — считает руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

Многие коллеги-депутаты поддержали предложение по взаимодействию с федеральной властью в решении этого вопроса.

«Мы в числе немногих субъектов России, не дожидаясь решения на федеральном уровне, приняли у себя законопроект по выдаче денежных сертификатов детям-сиротам. Это заметно сдвинет реализацию закона о предоставлении жилья», — уверен Романенко.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
пресс-служба АКЗС.

+10 млрд рублей

Депутаты единогласным решением сразу в двух чтениях приняли поправки в краевой бюджет на 2021 год и на плановый период до 2023 года.

Суть изменений в том, что в 2020 году доходы (собранные налоги) превысили план на 5,3 млрд рублей. Остальная часть — это неизрасходованные в прошлом году средства.

Основную часть денег распределят на социальную сферу, дорожный фонд, зарплаты бюджетников и так далее. Значительно (на 2 млрд рублей) увеличится краевая инвестиционная программа.

«Складывается двойственное впечатление. То, что мы недорасходовали ресурсы, накладывает непонятный отпечаток. Мы, наверное, нехорошо спланировали бюджет в прошлом году? Надо более ответственно подойти к формированию следующего бюджета», — поделился мнением Александр Лазарев.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
пресс-служба АКЗС.

Как отметил председатель парламента Александр Романенко, это произошло в том числе и по субъективным причинам.

В коронавирусном 2020 году многие процедуры были затянуты, поэтому не все средства удалось освоить.

В 2021 году таких сбоев быть не должно, уверен председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.

Новация в местном самоуправлении

В конце 2020 года власти Залесовского района предложили объединить все девять сельсоветов района в единый муниципальный округ с административным центром в Залесово. Это нужно в том числе для более эффективного бюджетного управления.

Планируется, что до 1 января 2022 года будет действовать переходный период, за который сформируются органы местного самоуправления и решатся другие оргвопросы.

Уже разработана «дорожная карта», в марте закон рассчитывают принять во втором чтении, отметила представитель краевого правительства в АКЗС Стелла Штань.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
пресс-служба АКЗС.

Депутат-справедливоросс Владислав Вакаев передал коллегам опасения жителей района. Они якобы беспокоятся, что «пропасть коммуникации между властью и обществом усилится». Основаниями для таких опасений стал «нехороший опыт оптимизации в медицине и укрупнение школ».

«Я понимаю, что любая инновация наталкивается на неприятия. Я бы очень хотел, чтобы эти опасению людей не оправдались. Прошу подумать, как избежать этого, как сделать, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, а увидели улучшения. Через год нужно вернуться в этому вопросу и послушать людей», — Владислав Вакаев.

Глава Залесовского района Александр Пластеев уверяет, что жители поддерживают решение об объединении. В прошлом году местные депутаты проводили опросы граждан, чтобы убедиться в этом.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
51 сессия Алтайского краевого Заксобрания.
пресс-служба АКЗС.

«Мы берем эту ответственность на себя. Это маленький шаг для нашего района и огромный для всего Алтайского края», — заявил глава муниципалитета.

Единоросс Николай Якушев подтвердил, что еще 10 лет назад жители района говорили о необходимости объединения. Об этом он знает не понаслышке — в Залесовском районе у него живут родственники.

В первом чтении законопроект поддержало большинство депутатов.

Подробнее в этой управленческой революции altapress.ru разбирался ранее.

Следующая сессия планируется на 25 марта. Предварительно она также пройдет в очном режиме.

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