«Засиделся»: Вакаев покинул пост секретаря алтайского отделения «Справедливой России»

Владислав Вакаев сложил полномочия секретаря алтайского отделения партии «Справедливая Россия». Теперь эту должность займет Анна Коваленко, которая до этого была членом бюро совета регионального отделения «СР».

Ранее телеграм-канал «ПолитАлтай» сообщил, что Вакаев лишился должности в результате минипереворота — якобы он находился в отпуске, когда назначили Анну Коваленко.

Однако сам Вакаев на своей странице в Facebook опроверг эту информацию. «Это был не „минипереворот за спиной“, как написали некоторые телеграмм-каналы, а плановая, хоть и несколько запоздалая ротация кадров», — сообщил Вакаев.

Свою отставку он объяснил тем, что занимал должность с февраля 2011 года. «Как это часто бывает, долгое нахождение на одной и той же должности становится вредным как для организации, так и для самого человека. Я чувствовал, что засиделся», — пояснил Вакаев. Он отметил, что решение было обоюдным: решение о ротации было обоюдным: «региональному отделению нужны новые идеи и подходы, а мне — новые проекты».

В дальнейшем Владислав Вакаев намерен сосредоточиться на депутатской работе в АКЗС. «У меня всегда было ощущение, что я недорабатываю на этом поприще из-за аппаратной работы. Постараюсь исправиться», — сообщил Вакаев.

О новом секретаре алтайских «справороссов» широкой публике практически ничего не известно. Однако Вакаев заявил, что кандидатура Анны Коваленко — лучшее решение. «Она с первого дня в партии, отлично разбирается в вопросах оргпартстроительства, грамотный юрист с большим опытом участия в выборных кампаний. В общем, аппарат реготделения будет в надежных руках», — заявил Вакаев.