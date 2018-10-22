В последние годы предпринимательское сообщество Алтайского края практически отучилось обсуждать острые вопросы с чиновниками. Это обернулось потерянными возможностями и упущенным потенциалом, считает Юрий Фриц, последние шесть лет возглавляющий Алтайский союз предпринимателей (АСП). «Мы очень надеемся, что сегодня наступит разворот: нас захотят и будут слушать», — говорит он о новом губернаторе Викторе Томенко. В интервью altapress.ru Фриц рассказал о том, как будет этого добиваться, а также о точках роста малого и среднего бизнеса в крае.

Бизнес не предлагает экстремальных идей

— Вы выступили с открытой критикой проекта генплана развития Барнаула , который собираются принять в ближайшее время. Как думаете , есть ли возможность скорректировать его проблемы или уже нет?

— Действительно, я не могу сказать, что генплан мне нравится. На мой субъективный взгляд, в нем есть ряд фундаментальных ошибок: отсутствие перспектив освоения правого берега Оби, удаленность южного обхода от города, попытка зайти медкластером в ленточный бор.

Но Сергей Боженко (замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. — Прим. ред.) говорил о том, что принимать генеральный план надо, а работу над ним сделать непрерывной. На мой взгляд, это правильно. Без этого документа город развиваться не может в силу разных правовых коллизий.

Хотелось бы, чтобы в генплане появилась изюминка: нужно наполнить его идеологией и взглядом в будущее. Сегодня он сухой. Что в Барнауле появится у нас через 10 лет, что привлечет в город молодежь? Как бы странно это ни звучало, нам нужны Байкало-Амурские магистрали. То есть проекты, которые смотрели бы в будущие, были значимы, интересны и требовали бы серьезного напряжения сил всех, кто к ним причастен. Мир стремительно развивается. В городе должны появиться точки роста, устремленные в будущее.

— Вообще за последние годы многие отвыкли от какой-либо острой риторики , зато помнят выступления экс-губернатора Александра Карлина в отношении предпринимательства. Как сейчас выстраивается диалог бизнеса и власти?

— Объективно говоря, за последние годы у многих пропала охота откровенно говорить на острые темы. Сейчас мы с сожалением вспоминаем о некоем «покровительственном» отношении властей к предпринимателям — это наши потерянные возможности, упущенный потенциал. Мы очень надеемся, что сегодня наступит разворот: нас захотят и будут слушать. Предприниматели на самом деле не предлагают экстремальных, революционных идей. Может, это звучит пафосно, но я убежден, что каждый из тех, кто сегодня ведет здесь бизнес, — в своем роде патриот края и Барнаула.

— Что вы скажете о новом губернаторе Викторе Томенко?

— У нас был ряд встреч на мероприятиях, я внимательно следил за ходом его предвыборной кампании и могу сделать вывод: Виктор Петрович разбирается в экономике, умеет слушать и формулировать задачи, не принимать скоропалительных, эмоциональных и непродуманных решений. Я надеюсь, что в Алтайском крае наступят новые времена. В том числе и в отношении к малому, среднему бизнесу, промышленности, сельскому хозяйству.

— Вы видите признаки перемен?

— Да. Около полутора месяцев назад прошел общественный совет, где обсуждался выход предпринимателей из тени, борьба с серыми зарплатами. Нормальная тема, актуальная как для бизнеса, так и для власти. Состоялся открытый и серьезный разговор. И в первую очередь обсуждались стимулирующие, а не карательные меры, которые должны помочь сократить долю серого бизнеса в экономике.

Посыл Виктора Петровича правильный. Другой вопрос, что механически сделать это сложно. Но я бы посмотрел на общую экономическую ситуацию. Не все предприятия способны выжить в современных экономических условиях. По разным причинам. Для кого-то тарифная политика слишком обременительная и не позволяет достойно конкурировать на рынке. Где-то рынок сбыта сильно проваливается, а в других регионах он показывает лучшие результаты.

Если говорить о производстве, то без системной поддержки предпринимателя фундаментального прорыва в принципе не получить. Работать в этом направлении надо, и мы готовы поддержать в этом нашего губернатора.

Что нужно делать

— Можете привести пример , что именно побудит предпринимателей работать по-другому?

— Я могу сказать об инициативах, которые АСП направил на имя губернатора по итогам этого общественного совета.

Конечно, мы во многом зависим от федеральных властей, определяющих налоговую систему, общие принципы ведения бизнеса. Но и на местном уровне можно находить решения. В частности, было бы целесообразно в два раза снизить налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих по упрощенной системе налогообложения. В обозримом будущем это позволит увеличить поступления в бюджет за счет выхода из тени малого бизнеса: небольших ремонтно-строительных организаций, надомных парикмахеров, мастеров маникюра и так далее.

— Что еще вы предлагаете?

— Уйти от теневых зарплат не позволяют высокие отчисления из фонда оплаты труда. Отчасти это проблема выливается в то, что в Алтайском крае средняя зарплата не самая высокая по сравнению даже с Западной Сибирью. После того как в 2012 году увеличилась налоговая нагрузка, мы увидели серьезное снижение числа зарегистрированных ИП. Бюджет однозначно потерял. Корректировать размер этих отчислений на уровне края нельзя, но мы отправляем сигналы депутатам, правительству и президенту с предложением, как можно решить вопрос.

— Что из принципов работы с Александром Карлиным вы бы хотели видеть в работе с Томенко?

— У нас была хорошая практика: регулярно замгубернатора, курирующий экономический блок, встречался с руководителями предпринимательских объединений. Были результаты. Например, нам удалось продвинуться в решении вопроса с наружной рекламой в Барнауле. Эта практика была бы полезна.

— На каких задачах стоит сосредоточиться губернатору и его команде?

— Власти нужно любым способом решать вопрос демографии и оттока предпринимателей, деловых людей из Алтайского края. Это одна из основных наших проблем. Барнаул за первое полугодие потерял около 2 тыс. человек населения «чистыми». При этом к нам приезжают, допустим, 3 тыс. низкоквалифицированных специалистов, а уезжают 5 тыс. перспективных, образованных молодых людей. Происходит качественное замещение, и это настораживает.

Мы с сожалением наблюдаем, сколько молодых деловых людей покидает край. Я знаю многих, кто продал или свернул бизнес, отправил детей учиться и работать в другие регионы. Есть те, кто подошел к определенному возрасту и уже не желает вести активную деятельностью. А передать бизнес некому.

Как чувствуют себя предприниматели

— Вы возглавили АСП с намерением значительно увеличить количество членов. Удалось?

— Значительного прорыва не произошло. Отчасти из-за общей экономической ситуации. Но около 20 новых членов в АСП появилось. Наверное, это немного, но мы никогда не гнались за количественными показателями. Нам гораздо важнее, когда в АСП приходят действительно компетентные предприниматели, которым небезразлично, как развивается Алтайский край.

Отмечу юрагентство по землеустройству «Земкад» Татьяны Ермак. Она встала во главе комитета по земельным ресурсам союза. Еще «Теплогазоводстрой» Игоря Галкина. Он работает над упрощением процедуры подключения бизнеса к сетям газоснабжения. Некоторые вопросы уже удалось решить.

Много людей пришло из розничной торговли — сейчас у них не лучшие времена: покупательский спрос снижается. Например, АСП помогал группе предпринимателей, когда встал вопрос, будут они торговать в подземном переходе на площади Октября или нет. Они вовремя не создали свою управляющую компанию для участия в торгах на право аренды перехода. Это, к сожалению, болезнь малого и среднего бизнеса — неумение объединяться.

— Вы помогаете только членам АСП?

— Нет, такой задачи мы не ставим. Например, недавно ко мне обратился предприниматель, у которого трения с Роспотребнадзором. Погрузившись в вопрос, мы увидели не очень хорошую картину. Из-за неисправности вентилятора в магазине уровень шума был превышен на 3−5%. Проблему устранили, но карательный механизм заработал, и точку могут закрыть на 90 дней. На мой взгляд, это чрезмерная мера наказания. Через 90 дней магазину точно можно на этом месте не открываться — бизнес прекратит свое существование.

У нас зачастую решения контрольно-надзорными органами принимаются с формальной точки зрения. Но за каждым таким случаем стоит катастрофа для предпринимателя. Потеря бизнеса и источника дохода для себя и работников. Мы считаем, что к таким вопросам нужно относиться трепетно и внимательно.

— Как в целом чувствует себя предпринимательское сообщество?

— Сейчас оно находится не в лучшем положении. Ужесточаются контрольно-надзорные мероприятия — растут штрафы, налоговая и неналоговая нагрузка (вводятся системы «Платон», «Меркурий», онлайн-кассы и т. д.), увеличиваются тарифы. Это сопровождается падением покупательского спроса, и предприниматели чувствуют себя некомфортно. В свою очередь это отражается на количестве занятых людей, их доходе, средней зарплате в регионе, желании инвесторов приходить к нам.

— Каковы ваши личные планы на должность председателя правления АСП?

— Конечно, во многом эта работа интересна. В то же время для меня это ответственность перед коллегами, которые рекомендовали меня.

На этом месте работать непросто: мы в постоянном поиске компромисса. С одной стороны, нам надо жестко отстаивать позицию, заявлять свои требования. Но с другой — не всегда жесткость приводит к конструктивному результату. Зачастую нужно искать формы подачи, трансляции идей, которые бы дошли до органов власти и были бы услышаны. Это не просто — уметь договариваться.

Я точно не держусь за пост. Материальных дивидендов он не приносит, но отнимает много времени, зачастую в ущерб собственному бизнесу.

О конкуренции малого и крупного бизнеса

— У нас за первое полугодие этого года естественные монополии и банки показали фантастическую прибыль в отличие от малого и среднего бизнеса. Прибыль не появляется на ровном месте. Это говорит о том, что… Давайте вещи называть своими именами: крупные компании научились лоббировать свои интересы. Они добиваются принятия тех или иных законодательных и нормативно-правовых актов, утверждения комфортных тарифов.

Малый и средний бизнес не умеет лоббировать свои интересы. Нас на федеральном уровне представляет разве что институт уполномоченного по правам предпринимателя. Но он в большей степени занимается защитой предпринимателей, трансляцией на федеральный уровень проблемных вопросов и в меньшей степенью законодательными инициативами.

Поэтому малое предпринимательство — падчерица. У крупного же бизнеса есть возможности: юристы, бухгалтеры, маркетологи, менеджеры. Они умеют продавать и продвигать свои товары. В малом бизнесе руководитель занимается всем один. Естественно, что его компетенций не хватает.

О снижении уверенности

— Алтайкрайстат опубликовал данные: в третьем квартале сильно снизилась уверенность строительного сообщества в завтрашнем дне. Произошла банальная вещь: прекращает работать ФЗ № 214 о долевом строительстве и начинает действовать закон о проектном финансировании. Никто не знает, как по нему жить, а неопределенность в бизнесе — хуже всего.

Может быть, законодатель преследовал благие цели — защитить дольщиков. Но благими намерениями помните, куда выстлана дорога. В борьбе с несостоятельными компаниями мы можем нанести ущерб строительной отрасли. На самом деле доля пострадавших составляет не так много — это небольшие проценты от общего количества дольщиков. Но это всегда болезненная, политизированная и социальная тема. На ее фоне крупный бизнес лоббировал свои интересы. На рынке смогут выжить крупные компании федерального уровня. Среди региональных выживут единицы.

О планах АСП

— В конце ноября будет шестой конгресс предпринимательских объединений. Сейчас мы формируем повестку дня. Думаю, есть смысл посмотреть лучшие практики соседних регионов. Пригласить из Москвы чиновников, которые работают в правительстве, отвечают за предпринимательскую деятельность. Было бы интересно их послушать.

Кто такой Юрий Фриц

Юрий Александрович Фриц родился в 1969 году в Барнауле. Окончил Алтайский политехнический институт. После института работал на заводе «Трансмаш», в проектно-конструкторском кооперативе. В конце 1990-х годов выкупил «Барнаульский экспериментальный завод крупнопанельного домостроения». Гендиректор группы компаний «Сибирь Контракт», основной бизнес — производство железобетонных изделий. Женат, две дочери. Увлекается чтением, бильярдом, плаванием.