Строители бьются за возможность возводить жилье на правом берегу Оби в Барнауле

Эксперты обратили внимание на то, что проект генплана не предполагает строительство жилья на правом берегу Оби. Между тем, территория правобережья уже бессистемно осваивается: около КПП построили несколько автоцентров и других объектов, которые в дальнейшем не дадут организовать транспортную развязку. В будущем это перекроет возможность осваивать эту часть города.
Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:
У нас спроектирован экспоцентр (на острове Помазкин. — прим. altapress.ru). Это серьезнейший объект краевого и межрегионального значения. Как к нему подъехать? Если участки будут зарезервированы под жилье, на них нельзя будет поставить автосалоны.
На жилищном строительстве на правом берегу Оби настаивает и Юрий Фриц, председатель правления Алтайского союза предпринимателей. «Нас жизнь заставит. Никакой страшной экономики и технических сложностей там не будет. Японцы и арабы строят острова, в России на болотах дома возводят. Глубоко убежден, что строить дома на правом берегу будет дешевле, чем расселять, например, ВРЗ», — говорит Фриц.
Решения разработчиков генплана пояснил заначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Сергей Боженко. Он считает, что в городе достаточно мест под жилые дома.
Сергей Боженко,
замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:
Мы еле-еле достигли показателя 24 кв. м на человека и не очень быстро превысим его. Если делать честные расчеты, исходя из реальных экономических условий, то будет понятно: разработчики с запасом показали территорию под жилье.
Боженко добавил, что разработчики генплана предложили отвести правобережную пойму под зону рекреации, где могут размещаться спортивные, медицинские учреждения и другие подобные объекты. Чтобы запланировать их, нужно принять генплан и на его основе разработать правила землепользования и застройки.