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Строители бьются за возможность возводить жилье на правом берегу Оби в Барнауле

В проекте генерального плана развития города нужно обязательно зарезервировать землю под жилье и коммерческие объекты на правом берегу Оби. В противном случае территория будет хаотично застраиваться. Эту мысль попытались заочно донести до разработчиков генерального плана города главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников и председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин в ходе заседании градостроительного совета в Минстройтрансе

Новостройки Барнаула. Строительство.
Новостройки Барнаула. Строительство.
Дмитрий Лямзин.

Эксперты обратили внимание на то, что проект генплана не предполагает строительство жилья на правом берегу Оби. Между тем, территория правобережья уже бессистемно осваивается: около КПП построили несколько автоцентров и других объектов, которые в дальнейшем не дадут организовать транспортную развязку. В будущем это перекроет возможность осваивать эту часть города.

Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:

У нас спроектирован экспоцентр (на острове Помазкин. — прим. altapress.ru). Это серьезнейший объект краевого и межрегионального значения. Как к нему подъехать? Если участки будут зарезервированы под жилье, на них нельзя будет поставить автосалоны.

На жилищном строительстве на правом берегу Оби настаивает и Юрий Фриц, председатель правления Алтайского союза предпринимателей. «Нас жизнь заставит. Никакой страшной экономики и технических сложностей там не будет. Японцы и арабы строят острова, в России на болотах дома возводят. Глубоко убежден, что строить дома на правом берегу будет дешевле, чем расселять, например, ВРЗ», — говорит Фриц.

Решения разработчиков генплана пояснил заначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Сергей Боженко. Он считает, что в городе достаточно мест под жилые дома.

Сергей Боженко,
замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

Мы еле-еле достигли показателя 24 кв. м на человека и не очень быстро превысим его. Если делать честные расчеты, исходя из реальных экономических условий, то будет понятно: разработчики с запасом показали территорию под жилье.

Боженко добавил, что разработчики генплана предложили отвести правобережную пойму под зону рекреации, где могут размещаться спортивные, медицинские учреждения и другие подобные объекты. Чтобы запланировать их, нужно принять генплан и на его основе разработать правила землепользования и застройки.

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