Строители бьются за возможность возводить жилье на правом берегу Оби в Барнауле

В проекте генерального плана развития города нужно обязательно зарезервировать землю под жилье и коммерческие объекты на правом берегу Оби. В противном случае территория будет хаотично застраиваться. Эту мысль попытались заочно донести до разработчиков генерального плана города главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников и председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин в ходе заседании градостроительного совета в Минстройтрансе

Эксперты обратили внимание на то, что проект генплана не предполагает строительство жилья на правом берегу Оби. Между тем, территория правобережья уже бессистемно осваивается: около КПП построили несколько автоцентров и других объектов, которые в дальнейшем не дадут организовать транспортную развязку. В будущем это перекроет возможность осваивать эту часть города.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

У нас спроектирован экспоцентр (на острове Помазкин. — прим. altapress.ru). Это серьезнейший объект краевого и межрегионального значения. Как к нему подъехать? Если участки будут зарезервированы под жилье, на них нельзя будет поставить автосалоны.

На жилищном строительстве на правом берегу Оби настаивает и Юрий Фриц, председатель правления Алтайского союза предпринимателей. «Нас жизнь заставит. Никакой страшной экономики и технических сложностей там не будет. Японцы и арабы строят острова, в России на болотах дома возводят. Глубоко убежден, что строить дома на правом берегу будет дешевле, чем расселять, например, ВРЗ», — говорит Фриц.

Решения разработчиков генплана пояснил заначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Сергей Боженко. Он считает, что в городе достаточно мест под жилые дома.

Сергей Боженко,

замначальника комитета по строительству , архитектуре и развитию Барнаула:

Мы еле-еле достигли показателя 24 кв. м на человека и не очень быстро превысим его. Если делать честные расчеты, исходя из реальных экономических условий, то будет понятно: разработчики с запасом показали территорию под жилье.

Боженко добавил, что разработчики генплана предложили отвести правобережную пойму под зону рекреации, где могут размещаться спортивные, медицинские учреждения и другие подобные объекты. Чтобы запланировать их, нужно принять генплан и на его основе разработать правила землепользования и застройки.