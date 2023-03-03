Завели дело на депутата, который слушал и смотрел послание Путина с лапшой на ушах

7 марта в 10:00 состоится заседание суда по делу о дискредитации армии. Депутат намерен бороться, доказывать свою непричастность и невиновность.
Ранее Абдалкин разместил во «ВКонтакте» видео, на котором он слушает послание президента с лапшой на ушах, напоминает Lenta.ru.
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн попросил руководство КПРФ «приструнить» их однопартийца, который слушал речь президента с лапшой на ушах.
Реакция
Поступок депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил в сети видео просмотра послания президента России Владимира Путина с лапшой на своих ушах, не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ, заявил депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ.