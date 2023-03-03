3 марта
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Политика

Завели дело на депутата, который слушал и смотрел послание Путина с лапшой на ушах

На самарского депутата Михаила Абдалкина, который с лапшой на ушах слушал и смотрел послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, завели дело, сообщил политик на своей странице во «ВКонтакте».

Флаги КПРФ.
Флаги КПРФ.
Анна Зайкова.

7 марта в 10:00 состоится заседание суда по делу о дискредитации армии. Депутат намерен бороться, доказывать свою непричастность и невиновность.

Ранее Абдалкин разместил во «ВКонтакте» видео, на котором он слушает послание президента с лапшой на ушах, напоминает Lenta.ru.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн попросил руководство КПРФ «приструнить» их однопартийца, который слушал речь президента с лапшой на ушах.

Реакция

Поступок депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил в сети видео просмотра послания президента России Владимира Путина с лапшой на своих ушах, не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ, заявил депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ.

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