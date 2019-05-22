Зеленский может вынести на референдум вопрос о диалоге с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Москвой и Киевом, сообщил глава администрации главы государства Андрей Богдан, пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал « 112 Украина ».

По словам чиновника, референдум даст возможность проголосовать как депутатам с президентом, так и всему народу Украины.

Он отметил, что на референдум вынесут вопрос о «достижении мирных договоренностей с Россией» и решении внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Для этой цели планируют принять закон о референдуме.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил, сообщают «Известия».

Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Зеленского, после чего от тут же заявил о роспуске Рады и предложил кабмину Украины уйти в отставку.