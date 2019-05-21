Зеленский призвал США ужесточить санкции против «агрессивной» России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с призывом усилить санкции против России, пишет РИА Новости. Он заявил, что Украина без помощи Штатов не может преодолеть «российскую агрессию».

Новый президент Украины встретился с представителями Белого дома, которые приехали на его инаугурацию.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, Вашингтон продолжит быть главным партнером Украины в «преодолении российской агрессии».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что своей первоочередной задачей считает прекращение огня в Донбассе, а следующим шагом — возвращение Крыма под контроль Киева. Он назвал полуостров и Донбасс «потерянными территориями» и добавил, что все это — «украинская земля».

Владимир Путин пока не поздравил своего украинского коллегу со вступлением в должность.