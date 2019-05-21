Зеленский призвал США ужесточить санкции против «агрессивной» России

Новый президент Украины встретился с представителями Белого дома, которые приехали на его инаугурацию.
«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — заявил Владимир Зеленский.
По словам президента, Вашингтон продолжит быть главным партнером Украины в «преодолении российской агрессии».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что своей первоочередной задачей считает прекращение огня в Донбассе, а следующим шагом — возвращение Крыма под контроль Киева. Он назвал полуостров и Донбасс «потерянными территориями» и добавил, что все это — «украинская земля».
Владимир Путин пока не поздравил своего украинского коллегу со вступлением в должность.
«Президент будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.