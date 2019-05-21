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Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против «агрессивной» России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с призывом усилить санкции против России, пишет РИА Новости. Он заявил, что Украина без помощи Штатов не может преодолеть «российскую агрессию».

Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу.
Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу.
president.gov.ua

Новый президент Украины встретился с представителями Белого дома, которые приехали на его инаугурацию.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, Вашингтон продолжит быть главным партнером Украины в «преодолении российской агрессии».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что своей первоочередной задачей считает прекращение огня в Донбассе, а следующим шагом — возвращение Крыма под контроль Киева. Он назвал полуостров и Донбасс «потерянными территориями» и добавил, что все это — «украинская земля».

Владимир Путин пока не поздравил своего украинского коллегу со вступлением в должность.

«Президент будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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