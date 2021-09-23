Зеленский запутался при цитировании речи Путина

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи решил процитировать коллегу Владимира Путина, но не смог правильно указать, из какой речи российского лидера взял слова, сообщает РИА Новости .

Сначала украинский лидер заявил, что в мире никто не может «спрятаться за международным правом», а затем на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы», — процитировал Путина президент Украины.

После этого он добавил — Путин якобы произнес эти слова «в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году», пишет Газета.Ru.

Между тем цитата не имеет отношения к мюнхенской речи российского лидера — слова были взяты из выступления президента России только на Генассамблее ООН в 2015 году.

Накануне из засады был обстрелян автомобиль советника Зеленского. Советник не пострадал, водителя доставили в реанимацию. Президент Украины не стал прерывать командировку на Генассамблею ООН из-за этого ЧП.