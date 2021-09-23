23 сентября 8°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Зеленский запутался при цитировании речи Путина

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи решил процитировать коллегу Владимира Путина, но не смог правильно указать, из какой речи российского лидера взял слова, сообщает РИА Новости.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
@zelenskiy_official

Сначала украинский лидер заявил, что в мире никто не может «спрятаться за международным правом», а затем на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы», — процитировал Путина президент Украины.

После этого он добавил — Путин якобы произнес эти слова «в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году», пишет Газета.Ru.

Между тем цитата не имеет отношения к мюнхенской речи российского лидера — слова были взяты из выступления президента России только на Генассамблее ООН в 2015 году.

Накануне из засады был обстрелян автомобиль советника Зеленского. Советник не пострадал, водителя доставили в реанимацию. Президент Украины не стал прерывать командировку на Генассамблею ООН из-за этого ЧП.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость