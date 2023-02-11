11 февраля
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Политика

Земфиру* внесли в список иноагентов

Минюст России включил в список иностранных агентов певицу Земфиру.

Земфира.
Земфира.
открытые источники

Исполнительница «открыто выступала в поддержку Украины», давала концерты в «недружественных» странах «с призывами против спецоперации» и получала «поддержку от иностранных источников», пояснили в ведомстве.

Уберут ли ее произведения из эфиров радиостанций, пока неизвестно.

Песни Земфиры звучат в фильме «Брат-2», в «Сталинграде» Федора Бондарчука певица исполнила кавер на «Легенду» группы «Кино», напоминает bfm.ru.

Также в список иноагентов попали экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галлямов, писательница и правозащитница Александра Казанцева и другие.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) к восьми годам лишения свободы.

*- признана иноагентом в России.

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