Земфиру* внесли в список иноагентов

Исполнительница «открыто выступала в поддержку Украины», давала концерты в «недружественных» странах «с призывами против спецоперации» и получала «поддержку от иностранных источников», пояснили в ведомстве.

Уберут ли ее произведения из эфиров радиостанций, пока неизвестно.

Песни Земфиры звучат в фильме «Брат-2», в «Сталинграде» Федора Бондарчука певица исполнила кавер на «Легенду» группы «Кино», напоминает bfm.ru.

Также в список иноагентов попали экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галлямов, писательница и правозащитница Александра Казанцева и другие.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) к восьми годам лишения свободы.

*- признана иноагентом в России.