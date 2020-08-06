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Политика

Желание жителей Барнаула стать госслужащими выросло в четыре раза

Россияне стали больше интересоваться вакансиями государственных служащих, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

В среднем за неполный 2020 год вакансии на должность госслужащего стали привлекать в два раза больше соискателей.

По итогам второго квартала количество соответствующих запросов увеличилось на 20%, а за год — на 107%. При этом в некоторых городах интерес максимальный.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего соискателей на данные должности в Барнауле, Самаре и Омске — там число запросов контактов по вакансиям выросло более чем в четыре раза», — отмечает издание.

Примечательно, что в Москве зафиксировали снижение (на 35%) интереса на вакансии в категории «Госслужба, НКО».

Эксперты проанализировали 3 тыс. предложение на сайте «Авито Работа» в сфере «Госслужба» по всей России в период с 27 по 30 июля.

Ранее госслужащих предложили увольнять за хамство в отношении граждан.

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