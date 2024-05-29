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Политика

Жена депутата назвала сибирский город «Мухосранском»

Жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова назвала город «Мухосранском», сообщает НГС.

Нелестный отзыв родной для жены депутата Новосибирск получил из-за того, что город «начали посыпать отсевом».

Как рассказала Мария Тарасова, она действительно оскорбительно высказалась о родном городе, но сделала это на личной странице, которую могли просматривать только ее друзья, а во-вторых, на то, по ее мнению, была уважительная причина.

И она рассказала: «У меня аллергия на пыль, и когда город начали посыпать отсевом, я стала задыхаться. Казалось, что усугубить у нас ситуацию с воздухом невозможно, но она каждый год становилась все хуже и хуже. И вот в тот день, когда был оставлен комментарий этот про Мухосранск, я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла. Безусловно, это было гневно, резко, некрасиво, но я делилась со своими друзьями и столкнулась с каким-то сталкерингом».

Ранее «нищебродствующей саранчой» назвал бюджетных туристов министр российского региона.

В июле 2022 года губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания объявил строгий выговор министру природных ресурсов и экологии Алексею Кумарькову, назвавшему бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой».

«Любое высказанное мнение должно быть корректным и уважительным к гражданам. Использование неуважительных обращений и ненормативной лексики неприемлемо. Для нас, для государственных руководителей, это является серьезным нарушением», — подчеркнул Солодов.

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