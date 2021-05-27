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Политика

Жириновский, говоря о встрече Путина и Байдена, предложил разделить Украину и наказать Европу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в своем Telegram-канале, каким должен стать результат готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
duma.gov.ru

Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.

«Хорошо, что она пройдет в Женеве, Швейцария — нейтральная страна. Хорошо, что по инициативе США. Мы никого упрашивать не должны, как украинский президент Зеленский. Встреча должна пройти один на один, так как есть вопросы, которые нельзя публично обсуждать», — отметил Жириновский.

Он подчеркнул, что итогом переговоров должно стать исключение большой войны, а все проблемы должны решать за счет Восточной Европы.

«Ни один снаряд не должен упасть на Россию, США или Западную Европу. Все действия только в Восточной Европе, чтобы они поняли, что это не те страны, которые представляют для нас интерес», — пояснил политик.

Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.
president.gov.ua

Также Жириновский написал, что на встрече президентов необходимо рассмотреть украинский территориальный вопрос.

«Пора подумать о разделе Украины. Юго-Восток — это в чистом виде Россия. Тем более, что раздел СССР 30 лет назад не подпадает ни под какие международные нормы. Да и бывший президент Украины Порошенко порвал Договор о дружбе с Россией, который определял границу между нашими странами», — напомнил лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский назвал области Украины, которые после «небольшой войны» войдут в состав России

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