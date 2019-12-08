Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»

«Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», — написал Владимир Жириновский в Telegram.
Политик сообщил, что считает события декабря 1991 года «захватом власти», который «привел к насилию, огромному числу жертв и разрушений».
«Беловежское соглашение»
8 декабря 1991 года лидеры России, Белоруссии и Украины подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В документе также говорилось о прекращении существования СССР.
Соглашение объявили открытым: к нему могли присоединиться все республики бывшего СССР и другие государства, которые разделяют принципы и цели документа. Соглашение не оставляло возможности для союзной формы государственного устройства на территории СССР.
Хронология последующих событий
- 10 декабря 1991 соглашение ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а 12 декабря — РСФСР.
- 21 декабря Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств на равноправных началах.