Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении в истории России»

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, дал оценку подписанию Беловежского соглашения . Политик название это событие «самым страшным преступлением в истории России», пишет РИА Новости. По мнению Жириновского, у руководителей России, Белоруссии и Украины — Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича — не было полномочий заявить о ликвидации СССР.

«Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», — написал Владимир Жириновский в Telegram.

Политик сообщил, что считает события декабря 1991 года «захватом власти», который «привел к насилию, огромному числу жертв и разрушений».

«Беловежское соглашение»

8 декабря 1991 года лидеры России, Белоруссии и Украины подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В документе также говорилось о прекращении существования СССР.

Соглашение объявили открытым: к нему могли присоединиться все республики бывшего СССР и другие государства, которые разделяют принципы и цели документа. Соглашение не оставляло возможности для союзной формы государственного устройства на территории СССР.

Хронология последующих событий