Жириновский почти догнал Медведева в рейтинге доверия россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал заключительный в этом году рейтинг доверия российским политикам. Президент страны Владимир Путин сохранил высокий уровень поддержки россиян, ему доверяют 70,3% опрошенных, а работу на посту главы государства одобряют 62,8% россиян.

А вот рейтинг доверия премьер-министра Дмитрия Медведева снизился до 37,9%, его почти догнал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (36,6%), а в спину им дышит главный коммунист страны Геннадий Зюганов (33,1%).

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заметно отстает от политических конкурентов, ему доверяют лишь 25% опрошенных.

«Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33%, КПРФ — 14,3%, ЛДПР — 12,8%, «Справедливой России» — 5,6%", — сообщает ВЦИОМ.

Деятельность правительства Дмитрия Медведева в конце 2019 года одобряют лишь 41% россиян.