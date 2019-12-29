Жириновский почти догнал Медведева в рейтинге доверия россиян

А вот рейтинг доверия премьер-министра Дмитрия Медведева снизился до 37,9%, его почти догнал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (36,6%), а в спину им дышит главный коммунист страны Геннадий Зюганов (33,1%).
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заметно отстает от политических конкурентов, ему доверяют лишь 25% опрошенных.
«Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33%, КПРФ — 14,3%, ЛДПР — 12,8%, «Справедливой России» — 5,6%", — сообщает ВЦИОМ.
Деятельность правительства Дмитрия Медведева в конце 2019 года одобряют лишь 41% россиян.