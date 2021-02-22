Жириновский предложил ограничить предельный вес чиновников

По мнению политика, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов. А граждане, «которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают».

«Лишний вес — это один из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых. Конечно, каждый человек в праве сам решать, что ему есть и что делать. Но государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни», — написал политик в Telegram.

Один из способов продемонстрировать такую политику — ограничить предельные весовые параметры для чиновников, заявил Жириновский. «Хочешь оставаться на госслужбе — поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой — придется реализовывать себя в другой сфере», — предложил он.

При этом политик указал, что, по его мнению, никаких стандартов для остальных граждан быть не может. Но в таком случае россияне должны быть готовы к проблемам со здоровьем. «Вам придется лечиться, а лечение всегда значительно дороже, чем поддержание здоровья», — предупредил лидер ЛДПР.