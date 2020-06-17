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17 июня
Политика

Жириновский предложил встать на колени перед народом России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предложил встать на колени перед русским народом.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
duma.gov.ru

Жириновский отметил, что сегодня многим народам приходится вставать на колени за злодеяния их правителей, их государств и обществ.

«Белые американцы должны встать на колени не только перед (черными), но и индейцами, которых они уничтожали. Британцы — перед индусами, китайцами, африканцами. Бельгийцы — перед африканцами, особенно жителями Конго. Французы — перед африканцами, вьетнамцами. Немцы и Японцы — перед всем миром. Турки — перед курдами и армянами. Арабы — перед курдами. Поляки, шведы, французы, немцы, монголы — перед русскими. Персы — перед соседними народами, грузинами в первую очередь», — уверен он.

Есть кому встать на колени перед народом и в России, отметил Жириновский. Так, русские большевики должны покаяться за то, что «они столько беды и горя принесли за 73 года советского режима».

Владимир Жириновский среди рок-музыкантов
Владимир Жириновский среди рок-музыкантов
СС0.

Лидер ЛДПР уверен, что поза на коленях будет признанием и искуплением «вины за уничтожение миллионов и миллионов людей».

«Кроме того, не нужно ставить никаких памятников политическим деятелям, ибо за каждым — миллионы погибших, насилие, диктатура, зверства. Чтобы наши потомки во всех странах мира не проклинали нас, нужно повсюду убрать памятники диктаторам и завоевателям», — отметил Жириновский.

При этом, подчеркнул он, населенным пунктам и улицам необходимо давать только исторические названия, связанные с географией или культурой: «Не Киров, а Вятка. Не Волгоград, а Царицын. Не Ульяновск, а Симбирск».

Напомним, в США уже две недели проходят акции протеста из-за убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда. В связи с этим «белые», включая представителей власти, встают на колени и просят прощение.

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