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Политика

Жириновский рассказал, что будет с Россией, если 31 декабря не сделают выходным

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что отказ правительства России сделать 31 декабря выходным днем грозит обернуться анархией в стране.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Свои измышления на этот счет он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы не согласны. Это грозит анархией. В одних регионах ввели выходной, в других нет, на одном предприятии работают, на другом — нет», заявил политик.

При этом Жириновский настаивает на том, что новогодние каникулы нужно ограничить тремя днями — 31 декабря, 1 и 2 января.

Напомним, что ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать проект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря.

Новый виток дискуссии о том, следует ли гражданам отдыхать в канун Нового года, наблюдался в нашей стране под занавес 2019-го. Дело дошло до того, что в ряде регионов страны этот день действительно объявили выходным.

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