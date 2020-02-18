Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об обязательном переносе одного новогоднего выходного на 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв комиссии.

В кабмине отметили, что в такой мере нет необходимости, потому что и сейчас правительство может переносить выходные на 31 декабря.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. Правительством РФ законопроект не поддерживается», — говорится в отзыве.

Напомним, группа депутатов и сенаторов предложила закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательном переносе выходного дня на 31 декабря.

Президент России Владимир Путин согласился, что выходной день 31 декабря логичен. Однако в «Единой России» это посчитали избыточным.

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник. Во многих регионах объявили дату нерабочим днем для бюджетных структур и рекомендовали поступить таким же образом бизнесу.