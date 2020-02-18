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Политика

Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об обязательном переносе одного новогоднего выходного на 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв комиссии.

Календарь.
Календарь.
СС0

В кабмине отметили, что в такой мере нет необходимости, потому что и сейчас правительство может переносить выходные на 31 декабря.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. Правительством РФ законопроект не поддерживается», — говорится в отзыве.

Напомним, группа депутатов и сенаторов предложила закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательном переносе выходного дня на 31 декабря.

Президент России Владимир Путин согласился, что выходной день 31 декабря логичен. Однако в «Единой России» это посчитали избыточным.

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник. Во многих регионах объявили дату нерабочим днем для бюджетных структур и рекомендовали поступить таким же образом бизнесу.

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