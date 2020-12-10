Жители Алтайского края активнее всех в России отправляют вопросы к пресс-конференции Путина

Жители Чеченской республики, Башкирии, Алтайского края активнее других шлют вопросы главе государства.
В основном жителей интересует тема соцзащиты, выплаты, пособия, жилье, дороги, здравоохранение и образование, а также все, что связано с коронавирусом.
Вопрос можно задать на сайте Moskva-putinu.ru (или Москва-путину.рф). Там же есть подсказки, как задать вопрос с помощью мобильного приложения.
В этом году пресс-конференция будет с элементами прямой линии, а саму традиционную прямую линию Кремль решил не проводить.