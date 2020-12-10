Жители Алтайского края активнее всех в России отправляют вопросы к пресс-конференции Путина

Волонтеры Центра обработки сообщений четвертый день принимают вопросы к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет 17 декабря. Накануне наибольшую активность проявили жители Алтайского края, сообщил Первый канал.

Жители Чеченской республики, Башкирии, Алтайского края активнее других шлют вопросы главе государства.

В основном жителей интересует тема соцзащиты, выплаты, пособия, жилье, дороги, здравоохранение и образование, а также все, что связано с коронавирусом.

Вопрос можно задать на сайте Moskva-putinu.ru (или Москва-путину.рф). Там же есть подсказки, как задать вопрос с помощью мобильного приложения.

В этом году пресс-конференция будет с элементами прямой линии, а саму традиционную прямую линию Кремль решил не проводить.