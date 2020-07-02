Жители Алтайского края решили судьбу российской Конституции досрочно

Поддержка на уровне 70%
Окончательные итоги голосования еще не подведены, но их результат в целом уже понятен.
Так, исходя из данных, опубликованных по состоянию на 04:00 2 июля, уровень поддержки изменений Конституции в крае превысил 70%.
Из обработанных бюллетеней более 620 тысяч являли свое «да» правкам Основного закона РФ. Против высказалось более 230 тысяч избирателей.
Число недействительных бюллетеней составило 10 682.
Таким образом, за поправки Конституции проголосовали чуть более 72% избирателей, против — 26,74%.
Досрочники решают
Весьма показательно, что в Алтайском крае количество избирателей, проголосовавших досрочно по вопросу изменения Конституции, очень существенно превысило число тех, кто пришел на избирательные участки 1 июля.
Напомним, что до единого дня голосования свою волю по будущему российской Конституции высказали 670 тысяч жителей региона. Общее же число проголосовавших в крае превысило 860 тысяч человек.
Таким образом, можно утверждать, что исход кампании по большому счету был предрешен еще на досрочном этапе.
Голосование в условиях пандемии
Нельзя не отметить и тот факт, что свое отношение к изменению Основного закона жители региона, как и все россияне, выражали в весьма непривычных условиях. Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на то, в какой форме проходило голосование.
Впрочем, предпринятые меры безопасности — маски, индивидуальные ручки, антисептики и так далее — позволили обеспечить вполне сносную явку на уровне 50%, которая, например, серьезно превысила показатель губернаторских выборов 2018 года (тогда она составила 37,28%).
Окончательные итоги голосования по Конституции в Алтайском крае altapress.ru опубликует в ближайшее время.