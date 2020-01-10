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10 января
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Политика

Жители Новосибирска из-за песка требуют отставки министра экологии и замгубернатора

Протестующие против разработки песчаного карьера возле жилых домов жители Новосибирска требуют отставки заместителя губернатора и министра экологии, пишет в своем Facebook активистка Анастасия Сергеева.

Песок.
Песок.
УТ МВД России по СФО.

Напомним, ранее жители микрорайона Балластный карьер пообещали «мочить» на следующих выборах представителей «Единой России», если они не разберутся с разработчиком песчаного карьера, из-за которого территорию подтапливает грунтовыми водами. Также говорится об уничтожении редких растений.

«Ну, наша доброта переросла в решительные действия. Мы хотели договориться по-хорошему. Требуем отставки министра природных ресурсов НСО Андрея Даниленко и заместителя губернатора Новосибирской области Вячеслава Ярманова. Это уже сверх наглость со стороны областной администрации», — написала Сергеева.

Чтобы разрабатывать карьер, новосибирские чиновники поставили под сомнение заявления ученых, которые утверждают, что на болоте Кучино есть редкие виды растений.

«Сначала оказывают давление на экспертов, те как зашуганные кролики отзывают свои подписи из заключений. Теперь профессионализм других экспертов институтов СО РАН ставят под сомнение. Это как называется? Вы своими действиями унижаете науку. Зачем нам нужны такие чиновники, которые не хотят защищать природу и людей? А лоббируют интересы бизнеса», — возмущается активистка.

Песок. Пустыня.
Песок. Пустыня.
СС0

Примечательно, что бывший замгубернатора Александр Дубовицкий в мае 2019 года отложил разработку карьера, сославшись на социальную напряженность вокруг проблемы и дал время урегулировать все в пользу жителей.

За это время было проведено исследование болота научными экспертами из Ботанического сада, института цитологии и генетики и института систематики животного мира.

Однако за это время еще и сняли Дубовицкого. На его место пришел Ярманов, отставки которого и требуют жители микрорайона. Новый замгубернатора акцентирует на том, что лицензия на разработку выдана и новые обстоятельства уже не интересуют.

Активисты же такую позицию расценивают как «неподчинение воле народа» и «геноцид жителей данной территории».

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