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Политика

Жители самого протестного алтайского города вновь вышли на митинг

18 мая в Рубцовске прошел митинг против возможного повышения цен на проезд. На этот шаг перевозчики пока не идут, ожидая удобного момента, полагают в местном горкоме КПРФ.

В Рубцовске прошел митинг против повышение цен на проезд
В Рубцовске прошел митинг против повышение цен на проезд
Елена Лапина\https://www.facebook.com/profile.php?id=100006535003440

Компании, осуществляющие перевозки в Рубцовске? уже объявили о повышении стоимости проезда на маршрутках с 20 до 25 рублей, сообщила на своей странице в Facebook Елена Лапина, депутат АКЗС, руководитель Рубцовского горкома КПРФ.

Она пишет, что цены на проезд в маршрутках должны были вырасти еще 13 мая, но по неизвестным причинам решение было отложено.

«Однако об отмене повышения речь не идет. Весьма вероятно, автоперевозчики ждут повышения со стороны троллейбусного предприятия, ведь цена проезда у них составляет всего 18 рублей. В условиях конкуренции такая разница могла существенно снизить прибыль маршрутчикам», — считает Лапина.

Сами перевозчики объяснили ситуацию техническими причинами.

«Повышение стоимости однозначно будет, но не сейчас. На данный момент тому есть два фактора, первый это предстоящий конкурс на право пассажирских перевозок, а второй — когда будут определены перевозчики, мы будем ставить вопрос о транспортных картах, введение которых позволит снизить стоимость проезда», — пояснил журналисту портала «вРубцовске.ру» уполномоченный представитель автоперевозчиков Рубцовска Андрей Саблин.

В феврале в городе прошел масштабный митинг в защиту двух крупных предприятий — рубцовского хлебного и мясного комбинатов.

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