«Вы прямо паразитами являетесь»: СМИ опубликовали «золотой цитатник» главы Хакасии

Центральная профсоюзная газета «Солидарность» нашла выражениям главы Хакасии достойное место в подборке неуместных советов чиновников.

Виктор Зимин во время «прямой линии» в октябре 2017 года посоветовал не устраивать забастовки и митинги с требованием выплаты зарплат, а самим выходить с инициативой и создавать производство — собирать ягоды и варить тушенку, пишет bfm.ru.

«Не на что жить? Зачем людей смешить? Вы ничего не зарабатываете, вы прямо паразитами являетесь. Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги: когда нам зарплату выплатят? Ну и заработайте ее, — предложил Виктор Зимин. Создайте производство у себя, хоть что-то делайте. Вот за это обидно иногда. Только митинг. Или написать еще в какую-нибудь блуждающую газетку или информационное агентство и рассказать, как все плохо в России».

Вместо денег — лотерейные билеты

Во время той «прямой линии» жители Хакасии задали много вопросов о выплате зарплаты до Нового года — в одном из поселков вместо оклада людям выдали лотерейные билеты, пишет bfm.ru.

В конце октября Верховный совет Хакасии обратился к руководству страны и попросил оказать республике финансовую помощь в размере 28 млрд рублей.

Депутаты назвали ситуацию в регионе катастрофической. Губернатор Виктор Зимин удивился и заявил, что ситуация менее драматичная.

«Мы уже получили почти 6 млрд. Социальное напряжение снялось. Экономика региона каждый год растет», — сказал глава Хакасии.

«Колхоз и деревня»

В марте 2017 года на заседании кабмина губернатор Хакасии назвал жителей Новосибирска «колхозом и деревней».

«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества», — пояснил глава республики, сообщает ИА «Хакасия».

Губернатор Зимин сказал это, ссылаясь на некое исследование.

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Сейчас Виктор Зимин, по данным местных СМИ, находится в Москве, куда спешно улетел в командировку сразу после краткосрочного визита президента РФ Владимира Путина в Хакасию 30 сентября

Ранее Зимин снялся со второго тура выборов за день до его проведения. Он пояснил в видеообращении, что это связано с информационной войной, целью которой была смена власти.

Он пообещал помочь землякам, если будет нужен, так как работает и живет в Хакасии.