Путин тайно прилетел в Сибирь

Владимир Путин прибыл в Хакасию, сообщает местное информагентство 19rus.info . Официальной информации о местонахождении главы государства пока нет.

Известно, что последние два дня Владимир Путин провел в Душанбе, где принял участие в работе Совета государств СНГ, а также провел ряд двусторонних встреч с президентами соседних стран.

Данные о полетах российского «борта № 1» на сайте Flightradar свидетельствуют о том, что около 6 часов вечера по таджикистанскому времени 28 сентября Ил-96−300 вылетел из аэропорта Душанбе и взял курс на северо-восток. В районе озера Балхаш транспондер самолета был выключен. Направление его полета говорит о том, что лайнер мог лететь в Хакасию.

По информации агентства «Байкал24», президента в Абакане ночью 29 сентября встречал лично глава региона Виктор Зимин. По неофициальной информации, Путин прилетел в республику провести выходные, однако источники сайта считают, что истинная причина — «проблема второго тура».

В следующее воскресенье в Хакасии должен состоятся второй тур выборов главы региона. В него вышли Валентин Коновалов (КПРФ) и действующий глава республики Виктор Зимин («Единая Россия»). Однако 21 сентября Зимин снял свою кандидатуру. В предстоящем туре вместе с Коноваловым должен принять участие Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Хакасские СМИ предполагают, что Путин может принять отставку главы Хакасии и назначить нового врио главы республики, а также принять решение относительно судьбы Зимина.

Путин уже посещал Хакасию в январе этого года. Наряду с Тувой, эта республика является одним из любимых мест президента для отдыха.