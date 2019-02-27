Журналисты сняли, как Ким Чен Ын нервно курит у бронепоезда

На платформе железнодорожной станции в китайском городе Наньнин журналисты Associated Press сняли курящего у своего бронепоезда северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Хрустальную пепельницу держала его сестра Ким Е Чжон.

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын запретил высокопоставленным северокорейским чиновникам курить импортные сигареты, так как, по его мнению, это непатриотично, пишет riafan.ru. Однако сам он не гнушается именно импортными сигаретами известной французской марки. Но его отец Ким Чен Ир предпочитал сигареты британского производства. «Табачный груз» для северокорейского лидера доставляют непосредственно из Франции.

«Любопытны» и суммы, которые Ким Чен Ын тратит на «табачное хобби» — специалисты подсчитали, что за пять лет Ким потратил почти 43 млн долларов на сигары, сигареты и различные приспособления для курения.

В КНДР активно ведется антитабачная кампания, пишет «КП». Тем не менее лидер страны не стеснялся закурить даже рядом с баллистической ракетой во время его заправки топливом.

23 февраля Ким Чен Ын направился из Пхеньяна через всю КНР в сторону Вьетнама на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам 26 февраля после почти 70-часовой поездки на бронепоезде, пишет Gazeta.ru.

Саммит назначен на 27−28 февраля.