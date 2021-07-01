Давайте знакомиться. Что необходимо знать о будущем прокуроре Алтайского края

Кандидатуру нового прокурора Алтайского края одобрили в Cовете Федерации 22 июня. На должность главы регионального надзорного ведомства придет уроженец Омска Антон Герман, ранее занимавший должность заместителя прокурора Сахалинской области. Altapress.ru собрал всю информацию о нем и попытался составить портрет будущего законоблюстителя.

Биография

Бывший заместитель прокурора Сахалинской области, а в скором времени прокурор Алтайского края Антон Герман родился 18 августа 1978 года в Омске. Там же окончил среднюю школу № 144 и получил высшее образование в академии МВД Российской Федерации.

В Омске его карьерная лестница складывалась из следующих ступенек: помощник прокурора Ленинского административного округа;

прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам;

заместитель прокурора Советского административного округа;

начальник отдела государственных обвинителей управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами;

межрайонный природоохранный прокурор.

В 2008 году Антон Герман был переведен во Владивосток начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края.

В 2014-м назначен на должность заместителя прокурора Сахалинской области и начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

Вершение правосудия Анна Зайкова , Алтапресс

Прокурорские дела

О том, в каких делах Антон Герман засветился, вынося обвинительные акты, мы узнали на официальном сайте Сахалинской прокуратуры.

10 августа 2020. Дело о крупном размере

Утвердил обвинение по уголовному делу, которое ранее необоснованно приостанавливалось следствием из-за того, что обвиняемые не были найдены. В итоге, двоим жителям областного центра инкриминировали приготовление наркотических средств с целью сбыта в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

27 июня 2019. Назойливый гость

Утвердил обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Кыргызской Республики, незаконно пересекшего Государственную границу Российской Федерации.

Обвиняемый однажды был выдворен из России согласно решению суда за нарушение миграционного законодательства. По возвращению в Кыргызскую Республику он в компетентных органах оформил новый загранпаспорт, изменив личные данные, и повторно пересек границу РФ.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

21 июня 2019. Суд-2

Утвердил обвинение по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью. Ранее за совершение преступления к уголовной ответственности привлекался один фигурант, который пытался принудить свидетелей к даче ложных показаний. Вследствие чего судом был вынесен несправедливый и незаконный приговор.

Потерпевшие направили в прокуратуру материалы, свидетельствовавшие о том, что у осужденного убийцы были соучастники. После предоставления вновь открывшихся обстоятельств, прокуратура инициировала возобновление дела.

28 февраля 2018. Дело об алчных рецидивистах

Утвердил обвинение по уголовному делу, согласно которому местный житель признан виновным в разбое и краже, совершенными группой лиц по предварительному сговору. Установлено, что злоумышленник и сообщник напали на сотрудника почтового отделения и, угрожая ему, похитили более 300 тыс. рублей. В ходе расследования стало известно о совершении этими же лицами еще одного преступления в 2016 году — тогда они вынесли из офиса компании сотовой связи более 600 тыс. рублей.

9 июня 2018. Не юли , не судим будешь

Утвердил обвинение в отношении адвоката региональной адвокатской палаты, который пытался обмануть свою клиентку на круглую сумму. Установлено, что адвокат обманом пытался похитить у клиентки 200 тыс. рублей. Женщина пожелала остаться отбывать наказание в виде лишения свободы в СИЗО. Адвокат потребовал деньги за якобы положительное решение данного вопроса администрацией следственного изолятора, в котором она содержалась под стражей.

Адвокат. Портфель unsplash.com

6 апреля 2017. Сбытчики бодуна

Утвердил обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Южно-Сахалинска, которых задержали за хранение алкогольной продукции без маркировки с целью сбыта в особо крупном размере на сумму свыше 1 млн рублей. Установлено, что с сентября 2015-го по апрель 2016 года обвиняемые приобретали за пределами региона алкоголь без акцизной маркировки, после чего продавали его. При задержании у обвиняемых изъяли продукцию, стоимостью не менее 700 тыс рублей.

26 декабря 2014. Дело об охоте на оборотней

Утвердил обвинение по уголовному делу в отношении двух сотрудников полиции за превышение должностных полномочий и вымогательство взятки. По версии следствия, сотрудники уголовного розыска доставили в отдел полиции правонарушителя, которым оказался житель Поронайского района, и избили его.

Установлено, что полицейский, кроме применения насилия, угрожал потерпевшему привлечь того к уголовной ответственности за несуществующие преступления. За предотвращение угроз и избиения блюститель правопорядка потребовал 300 тыс. рублей.

Факт Антон Герман награжден знаком «За безупречную службу». Присвоен классный чин «Старший советник юстиции».

Накопления. Доход. Pixabay.com

Доходы

На том же сайте Сахалинской прокуратуры можно найти ежегодные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, занимающего должность в прокуратуре Сахалинской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря конкретного года.

В 2014 году

Когда он только начинал свою карьеру в должности заместителя прокурора, в собственности у Антона Германа была квартира (61 кв.м.), которой на 1/3 владела его несовершеннолетняя дочь. Пользовалась семья служебной квартирой (88 кв.м.). В собственности у Антона был легковой автомобиль TOYOTA HILUX SURF, у его супруги — автомобиль Honda CR-V. Годовой доход составил 2 916 584 рублей. У супруги и детей доходы не зафиксированы.

В 2015 году

Квартирное и автомобильное положение семьи не изменилось. У супруги и детей по прежнему не указан доход за год, однако глава семьи разбогател практически на 380 тыс.рублей.

В 2016 году

Герман продает автомобиль, который находился в его собственности и ежегодный доход вырастает до 4 892 440 рублей. Семья переезжает в квартиру большей площади (104,2 кв.м.), которая числится как служебная.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

В 2017 году

Ежегодный доход зампрокурора сокращается до 3,9 млн рублей. Семья получает в пользование участок площадью 3 гектара земли, обозначенный в документе как «дачный». Супруга зафиксировала доход на сумму 175 537,50 рублей.

В 2018 году

Семья получает в пользование дачу (99,3 кв.м.). доходы супругов обоюдно выросли: у него — 3 991 208,04 рублей, у нее — 1 992 605,07 рублей. Дача переходит в индивидуальную собственность супруги.

В 2019—2020 годы

Доходы супругов продолжают расти. У мужа — с 4,9 млн рублей до 5,1 млн рублей. У жены — с 2 млн рублей до 2,5 млн рублей.

Таким образом, за 7 лет службы заместитель прокурора по Сахалинской области увеличил свой официальный декларируемый доход с 2,9 млн рублей до 5,1 млн рублей. С 2017 по 2018 годы доходы супруги Антона Германа увеличились со 175,5 тыс рублей до 1,9 млн рублей (в последствие доход вырос до 2,4 млн рублей к 2020-му).

Газета. CC0

Мнение

В мае 2017 года Антон Герман дал интервью одному из сахалинских интернет-изданий astv.ru.

О проблеме декриминализации домашнего насилия Сейчас ст. 116 УК РФ частично декриминализирована. То есть за причинение бытовых побоев следует административная ответственность, а не уголовная. Но одновременно введена статья 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой, если лицо было подвергнуто административному наказанию и вновь нанесло побои, то он станет уже фигурантом уголовного дела. Конечно, законодатели несколько смягчили ответственность за такие деяния, но, тем не менее, возможность привлечь кухонного бойца есть. Как правило, в момент причинения телесных повреждений, высказываются угрозы убийством, а это состав преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ (угроза убийством). О том , как защититься от домашнего насилия Сложно ответить на этот вопрос. Потому что в теме семейного насилия сплетены очень много факторов. У каждого свои семейные обстоятельства, свой характер, свое представление о том, что правильно, а что — нет… Я уверен, если знать свои права и уметь ими пользоваться, то нынешних законов достаточно для того, чтобы защитить свои интересы. Если участковый не реагирует на сообщение о пьяных соседях или дебоше в соседней квартире , надо звонить в прокуратуру Конечно. Скажу больше — для нас очень важны такие сообщения. Мы начинаем лучше понимать картину происходящего, лучше оценивать ситуацию. По каждому сообщению мы проводим проверку и чем больше их будет, чем чаще за игнорирование интересов людей будут наказаны должностные лица, тем реже будут нарушения.

Напомним: в марте 2021 года прокурор Алтайского края Александр Руднев покинул пост и ушел на пенсию — написал заявление после рассмотрения итогов работы за 2020 год.