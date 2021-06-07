Зона отчуждения Чернобыля станет мировым туристическим «магнитом»

По инициативе политика, как подчеркнул он сам, уже началась работа по ревитализации зоны отчуждения. Кроме того, на Украине утвердили программу развития чернобыльской зоны на три года.
«Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения», — цитирует Зеленского ТАСС.
В мае ученые предупредили о новых ядерных реакциях внутри Чернобыльской АЭС.
Установленные на станции датчики фиксируют увеличение числа нейтронов в одном из недоступных помещений.
Это свидетельствует о реакциях ядерного деления в массе уранового топлива, захороненного в глубине реакторного зала АЭС.
«Мы не можем исключить возможность аварии», — заявил представитель киевского Института проблем безопасности атомных электростанций.
Авария
Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвертом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России, пишет News.ru.
Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет добиваться включения Чернобыльской зоны отчуждения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.