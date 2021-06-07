7 июня
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Политика

Зона отчуждения Чернобыля станет мировым туристическим «магнитом»

Чернобыль должен стать «мощным магнитом» как для украинского, так и для мирового туризма. Зону отчуждения необходимо превратить в зону возрождения, заявил на форуме «Украина 30. Экология» президент страны Владимир Зеленский.

После чернобыльской катастрофы.
После чернобыльской катастрофы.
vk.com/chernobyl_world

По инициативе политика, как подчеркнул он сам, уже началась работа по ревитализации зоны отчуждения. Кроме того, на Украине утвердили программу развития чернобыльской зоны на три года.

«Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения», — цитирует Зеленского ТАСС.

В мае ученые предупредили о новых ядерных реакциях внутри Чернобыльской АЭС.

Установленные на станции датчики фиксируют увеличение числа нейтронов в одном из недоступных помещений.

Это свидетельствует о реакциях ядерного деления в массе уранового топлива, захороненного в глубине реакторного зала АЭС.

«Мы не можем исключить возможность аварии», — заявил представитель киевского Института проблем безопасности атомных электростанций.

Авария

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвертом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России, пишет News.ru.

Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет добиваться включения Чернобыльской зоны отчуждения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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