Звезда «Универа» рассказала о причинах своего ухода из Госдумы

Артистка баллотировалась в Госдуму в 2011 году, после чего занимала пост члена комитета по культуре вплоть до 2016 года. После ухода из политики Кожевникова перестала выходить в свет, а также не занималась съемками в фильмах на протяжении нескольких лет.
По словам звезды сериала «Универ», в Госдуме ей, как человеку ярко выражающему свои эмоции, было тяжело.
В какой-то момент у актрисы начались проблемы с ментальным здоровьем и глубокая депрессия, лечением которой она вынуждена заниматься до сих пор, пишет Lenta.ru.
«Я бы сказала так, человеку эмоциональному и сердечному там не выжить, либо сойдешь с ума, либо — с волками жить — по-волчьи выть. Со мной случилось первое, три года депрессии… Только вылезла, а точнее вылезаю», — призналась Кожевникова.