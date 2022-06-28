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Политика

Звезда «Универа» рассказала о причинах своего ухода из Госдумы

37-летняя российская актриса и общественный деятель Мария Кожевникова рассказала о причинах своего ухода их Госудумы, пишет «Комсомольская правда».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Артистка баллотировалась в Госдуму в 2011 году, после чего занимала пост члена комитета по культуре вплоть до 2016 года. После ухода из политики Кожевникова перестала выходить в свет, а также не занималась съемками в фильмах на протяжении нескольких лет.

По словам звезды сериала «Универ», в Госдуме ей, как человеку ярко выражающему свои эмоции, было тяжело.

В какой-то момент у актрисы начались проблемы с ментальным здоровьем и глубокая депрессия, лечением которой она вынуждена заниматься до сих пор, пишет Lenta.ru.

«Я бы сказала так, человеку эмоциональному и сердечному там не выжить, либо сойдешь с ума, либо — с волками жить — по-волчьи выть. Со мной случилось первое, три года депрессии… Только вылезла, а точнее вылезаю», — призналась Кожевникова.

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