«У этого большие перспективы». Перейти на турецкие и латиноамериканские сериалы может Россия

На фоне санкций из России ушли многие медиакомпании и стриминговые сервисы. Эксперты заявили об угрозе исчезновения западного контента, поскольку действие лицензий прекратится.
«Сейчас надо переориентироваться на другие рынки. Турецкие сериалы очень хорошо воспринимаются нашей аудиторией и корейские — но там есть специфика. И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы», — отметил Жаров.
По его словам, «Газпром-медиа» всегда специализировался на производстве собственного контента, поэтому для него угроз нет.
«Считаю, это для нас такой конкурентный шанс. Мы производство собственного контента будем увеличивать. Я уверен, что это время возможностей», — добавил гендиректор холдинга «Газпром-медиа».