17 июня
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Кино и ТВ

«У этого большие перспективы». Перейти на турецкие и латиноамериканские сериалы может Россия

При нехватке иностранного развлекательного контента Россия может перейти на турецкие и латиноамериканские сериалы. Их хорошо воспринимает аудитория, заявил РИА Новости гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

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фото из открытых источников

На фоне санкций из России ушли многие медиакомпании и стриминговые сервисы. Эксперты заявили об угрозе исчезновения западного контента, поскольку действие лицензий прекратится.

«Сейчас надо переориентироваться на другие рынки. Турецкие сериалы очень хорошо воспринимаются нашей аудиторией и корейские — но там есть специфика. И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы», — отметил Жаров.

По его словам, «Газпром-медиа» всегда специализировался на производстве собственного контента, поэтому для него угроз нет.

«Считаю, это для нас такой конкурентный шанс. Мы производство собственного контента будем увеличивать. Я уверен, что это время возможностей», — добавил гендиректор холдинга «Газпром-медиа».

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