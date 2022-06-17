«У этого большие перспективы». Перейти на турецкие и латиноамериканские сериалы может Россия

При нехватке иностранного развлекательного контента Россия может перейти на турецкие и латиноамериканские сериалы. Их хорошо воспринимает аудитория, заявил РИА Новости гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

На фоне санкций из России ушли многие медиакомпании и стриминговые сервисы. Эксперты заявили об угрозе исчезновения западного контента, поскольку действие лицензий прекратится.

«Сейчас надо переориентироваться на другие рынки. Турецкие сериалы очень хорошо воспринимаются нашей аудиторией и корейские — но там есть специфика. И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы», — отметил Жаров.

По его словам, «Газпром-медиа» всегда специализировался на производстве собственного контента, поэтому для него угроз нет.