Звукорежиссера телеканала накажут за накладку со скороговоркой во время эфира с парада

Телеведущая во время ожидания включения в эфир разминала речевой аппарат скороговоркой про про «хардбасс» и «спортивки "Адидас"», а ее микрофон оказался включен.
В это время телеканал показывал кадры с проезжавшими колоннами военной техники, которая была продемонстрирована на параде, указывает Lenta.ru.
Штраф может получить звукорежиссер, который отвечал за вывод звука с микрофона в эфир.
Ранее в нескольких регионах России взломали телеканалы.
В Крыму взломали одну из платформ для трансляции телеканалов. Также взломали трансляцию IPTV «Уфанета» в Башкирии во время парада Победы.
Еще один регион России, столкнувшийся с хакерскими атаками, — Оренбургская область.
Жители Омской и Иркутской областей также пожаловались на взлом трансляции парада Победы через Smart TV.
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