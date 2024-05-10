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Политика

В нескольких регионах России взломали телеканалы

В Крыму взломали одну из платформ для трансляции телеканалов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.

О взломе трансляции IPTV «Уфанета» в Башкирии во время парада Победы сообщает «РБК Уфа». Эфир на нескольких телеканалах остановился на одном кадре, еще на нескольких появились кадры и надписи, связанные с Украиной.

Еще один регион России, столкнувшийся с хакерскими атаками, — Оренбургская область, указывает РБК.

Жители Омской и Иркутской областей также пожаловались на взлом трансляции парада Победы через Smart TV.

Ранее российский телеканал запустил прогноз погоды с ведущей, созданной нейросетями.

Одна нейросеть отвечает за виртуального ведущего, другая – за подготовку текста, третья – за графику. Назвали ведущую Снежана Туманова. Зрители Ставрополя в восторге — мужчины просят увеличить грудь.

У Снежаны уже есть соцсети, на них активно подписываются.

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